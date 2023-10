Eliminación de satélites: unha preocupación ambiental crecente no espazo

Os satélites que chegaron ao final da súa vida operativa supoñen un dilema para as axencias espaciais. Os métodos actuais de eliminación destas naves espaciais están deixándoas en órbita, elevándoas a órbitas de cemiterio lonxe dos satélites operativos ou dirixindoas cara á Terra para a reentrada atmosférica. Non obstante, un estudo recente realizado por investigadores da Universidade de Purdue e da NOAA demostrou que a reentrada atmosférica non está exenta de consecuencias.

Tradicionalmente, a reentrada atmosférica foi considerada como un método fiable para eliminar satélites en órbita terrestre baixa (LEO). A medida que LEO está cada vez máis ateigado de satélites nos últimos anos, este método de eliminación fíxose máis popular. Non obstante, o estudo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences revela que a reentrada atmosférica está a provocar que a rexión superior da atmosfera terrestre se contamine cos restos vaporizados das naves espaciais.

O equipo de investigación notou un cambio na composición das nubes iónicas deixadas polos meteoritos que entraban na atmosfera. Descubriron que a pegada química cambiante destas partículas era potencialmente debida ao crecente número de naves espaciais que volvían entrar na atmosfera. Para confirmar os seus descubrimentos, os investigadores conectaron instrumentos aos avións e realizaron medicións directas da atmosfera a unhas 12 millas por riba de Alasca e dos Estados Unidos continental.

Os resultados do estudo mostraron unha concentración significativa de metais na atmosfera, incluíndo litio, aluminio, cobre, chumbo, magnesio e sodio, que se seguiron de preto coa reentrada dos satélites. Ademais, os investigadores tamén observaron que o 10% das partículas de aerosol encargadas de protexer a capa de ozono contiñan aluminio.

Aínda que aínda non está claro o impacto total destes descubrimentos no medio ambiente e no cambio climático, os investigadores cren que fai fincapé no importante impacto dos voos espaciais humanos no planeta. Comprender as consecuencias do aumento das concentracións de metais na atmosfera é fundamental para avaliar os riscos potenciais tanto para a capa de ozono como para a vida na superficie terrestre. Serán necesarios máis estudos para comprender plenamente as implicacións dos métodos de eliminación de satélites sobre o medio ambiente e determinar se deben explorarse estratexias alternativas para mitigar a contaminación da atmosfera terrestre.

Fontes:

– Título: Métodos de eliminación de satélites e o seu impacto na atmosfera terrestre

– Fonte: Proceedings of the National Academy of Sciences

– Definición: a Órbita Terrestre Baixa (LEO) é unha rexión do espazo a uns 2000 quilómetros da superficie terrestre onde residen a maioría dos satélites e a Estación Espacial Internacional.

– Definición: a reentrada atmosférica é o proceso polo cal unha nave espacial ou satélite entra na atmosfera terrestre despois de completar a súa misión ou de chegar ao final da súa vida operativa.