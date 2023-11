Novas investigacións suxiren un potencial para a reprodución de mamíferos no espazo

Nun estudo innovador, investigadores do Centro de Biotecnoloxía Avanzada da Universidade de Yamanashi e da Axencia Espacial Aeroespacial de Xapón (JAXA) cultivaron con éxito embrións de rato no espazo na Estación Espacial Internacional (ISS). Os embrións desenvolvéronse normalmente en condicións de microgravidade, o que indica que a reprodución no espazo tamén pode ser unha posibilidade para os humanos. Os resultados deste estudo foron publicados na revista científica iScience.

Usando un foguete, os embrións de rato conxelados foron enviados á ISS en agosto de 2021. Unha vez no espazo, os embrións foron desconxelados cun dispositivo especial e permitíronse crecer na estación espacial durante catro días. Sorprendentemente, estes embrións desenvolvéronse en blastocistos, que son as primeiras células que finalmente se desenvolven en feto e placenta.

A falta de gravidade no espazo non tivo un impacto significativo no desenvolvemento normal destes embrións. Os investigadores analizaron o ADN e os xenes dos embrións e non atoparon cambios significativos en comparación cos embrións desenvolvidos na Terra. Isto suxire que as condicións únicas do espazo non interfiren coas primeiras etapas do desenvolvemento dos mamíferos.

Aínda que esta investigación é un gran paso adiante, son necesarios máis experimentos para confirmar a viabilidade da reprodución no espazo. A seguinte fase deste estudo consiste en transplantar a ratos os blastocistos desenvolvidos en microgravedade para determinar se poden dar a luz.

As implicacións desta investigación son significativas para futuras misións de exploración espacial e potenciais de colonización. Dado que o programa Artemis da NASA ten como obxectivo enviar os humanos de volta á Lúa e, finalmente, a Marte, comprender como pode producirse a reprodución no espazo é crucial para a habitación espacial a longo prazo.

Este estudo abre novas posibilidades para a colonización espacial humana e apoia a idea de que os humanos poderían establecer comunidades prósperas máis aló dos límites da Terra. Non obstante, requírese máis investigación para comprender plenamente os efectos da exposición prolongada á microgravidade sobre a saúde xeral dos descendentes nacidos no espazo.

