Identificación de AGN de ​​liña ampla de baixa masa no Universo Primeiro

Os buracos negros supermasivos (SMBH) son unha característica común no centro das galaxias masivas. Non obstante, as orixes destes buracos negros masivos no universo primitivo seguen sendo un misterio. Unha teoría suxire que os SMBH creceron a partir de proxenitores máis pequenos acumulando masa a través dos seus discos de acreción. Estes buracos negros máis pequenos, coñecidos como "sementes", teñen masas que oscilan entre 100 e máis de 100,000 veces a masa do Sol. Pero ao observar os primeiros SMBH, os investigadores atoparon masas de preto de mil millóns de veces a masa do Sol. Estas observacións están sesgadas cara aos quásares máis luminosos, entón como podemos atopar os quásares máis febles e os buracos negros de menor masa que poden existir no universo primitivo?

Os investigadores están recorrendo ao telescopio espacial James Webb (JWST) para superar este desafío. Usando a sensibilidade do JWST en lonxitudes de onda do infravermello próximo, un estudo recente identificou dous núcleos de galaxias activos (AGN) en desprazamento ao vermello z>5, uns mil millóns de anos despois do Big Bang. Estes AGN, coñecidos como CEERS 2782 e CEERS 746, foron identificados mediante espectroscopia NIRSpec do programa Cosmic Evolution Early Release Science (CEERS).

Ao estudar os espectros destes AGN, os investigadores puideron analizar liñas de emisión importantes e determinar que ambos obxectos son AGN de ​​liña ampla. Os autores utilizaron diagramas de relación de liñas para distinguir entre AGN e galaxias formadoras de estrelas. Non obstante, estes diagramas non puideron clasificar definitivamente os CEERS 2782 e CEERS 746 debido ao seu alto desprazamento ao vermello e a súa baixa metalidade. Ademais, os autores calcularon a masa dos buracos negros supermasivos no centro destes AGN usando a liña de emisión Hα. O oscurecemento de gas e po pode afectar estas medicións, subestimando potencialmente a masa do buraco negro.

O descubrimento de CEERS 2782 e CEERS 746 axuda a salvar a brecha entre as observacións de AGN locais e de quásares de alto desprazamento ao vermello. Estes AGN febles e de alto desprazamento ao vermello proporcionan información valiosa sobre o universo primitivo e a formación de buracos negros supermasivos. A medida que o Telescopio Espacial James Webb segue revelando máis monstros escondidos no cosmos, é posible que pronto desvelemos os misterios que rodean as orixes destes enormes obxectos celestes.

Fontes:

– Dale D. Kocevski, Masafusa Onoue, Kohei Inayoshi, et al. "Pequenos monstros escondidos: identificación espectroscópica de AGN de ​​liña ancha e de baixa masa en z > 5 con CEERS". The Astrophysical Journal Letters, Volume 919, Número 1 (2021).

– Fonte da imaxe: Figura 1 e Figura 2 do artigo publicado.