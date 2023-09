O día de portas abertas do South Port ofrécelle aos habitantes de Southland unha ollada detrás das cámaras

South Port, situado en Bluff, Nova Zelanda, abre as súas portas ao público esta fin de semana para a súa xornada bianual de portas abertas. O evento, que foi aprazado durante un ano debido ás restricións do Covid-19, ten como obxectivo ofrecer a amigos, familias e público en xeral a oportunidade de ver o que acontece no porto e coñecer o seu funcionamento diario.

A coordinadora do evento, Charlotte Scoles, está emocionada de compartir a "colmea de acción" cos visitantes, especialmente os nenos, que terán a oportunidade de explorar as distintas actividades e experimentar o porto de primeira man. Desde pisar un remolcador ata ver como o guindastre move os contedores, haberá moitas oportunidades emocionantes para que todos poidan gozar.

A xornada de portas abertas xa xerou un importante interese, xa que todos os espazos turísticos están reservados dentro de só cinco días desde a súa posta en funcionamento. Un equipo de 60 membros do persoal de South Port ofrecerase voluntario para garantir que todo funcione ben durante o día.

Os visitantes terán a oportunidade de coñecer os detalles máis finos das operacións do porto, incluíndo unha ollada ás cámaras frigoríficas e a oportunidade de ver maquinaria especializada como operadores de troncos en acción. Ademais, South Port acollerá un centro de entretemento no lugar do Oyster Festival en Bluff, onde as familias poderán gozar de actividades gratuítas como pintura facial, castelos hinchables, Astro Ball, mini jeeps e música en directo.

Aínda que se reclamaron todas as entradas dispoñibles, aínda hai unha oportunidade de asistir uníndose á lista de espera para non presentarse ás 9, 11 e 1 horas do día do evento. A xornada de portas abertas de South Port non só é unha oportunidade para que o público se divirta, senón tamén para apreciar máis profundamente a contribución do porto á rexión.

