Investigadores surcoreanos protestan contra os recortes propostos polo goberno no orzamento de investigación

A comunidade científica de Corea do Sur está en armas tras a proposta do goberno de facer recortes significativos no orzamento federal de investigación para 2024. O país é coñecido polos seus altos niveis de gasto do goberno en investigación e desenvolvemento (I+D), pero este anuncio provocou unha situación rara. clamor entre os investigadores.

Os sindicatos e asociacións científicas unen forzas para protestar contra estes recortes, coa Unión para a Investigación Nacional de Ciencia e Tecnoloxía organizando roldas de prensa, concentracións e escribindo á Asemblea Nacional coa esperanza de conseguir o apoio público. Varios grupos tamén escribiron cartas abertas contra os plans.

O Ministerio de Ciencia e TIC (MSIT) de Corea do Sur anunciou os recortes o 22 de agosto, o que supón a primeira vez en máis de tres décadas na que o financiamento da ciencia se dirixe especificamente. Segundo a Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico (OCDE), o orzamento de I+D de Corea do Sur representaba máis do 4.5% do PIB en 2023, e o presidente do país anunciara previamente plans para manter o gasto en I+D nun 5% para converterse nun dos cinco países máis importantes do mundo para investigación.

O MSIT defendeu a súa decisión afirmando que pretende facer máis eficiente o sistema de I+D do goberno. Os recortes propostos eliminarían os proxectos de baixo rendemento e reducirían os custos indirectos como as infraestruturas e os equipamentos de investigación. O ministerio prevé aumentar o investimento en áreas específicas como a intelixencia artificial e os semicondutores, ao tempo que reduce o apoio á investigación básica en favor de proxectos de colaboración internacional.

O goberno argumenta que os científicos coreanos non colaboraron tanto como os de Europa e Estados Unidos, a nivel nacional ou internacional. Así, prevé ampliar o orzamento para o intercambio internacional de investigación. Non obstante, algúns investigadores argumentan que as colaboracións internacionais requiren algo máis que financiamento e enfatizan a necesidade de infraestruturas e apoio sostido.

Os recortes orzamentarios propostos causaron preocupacións sobre a colaboración a longo prazo e as perspectivas futuras dos graduados en ciencias, tecnoloxía, enxeñería e matemáticas (STEM). Xa existe a percepción de que as carreiras STEM son menos estables e lucrativas, e estes recortes poderían reforzar esa percepción. Ademais, aínda que non se apliquen os recortes, o dano á moral e á confianza no futuro xa está feito.

