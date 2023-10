Os diamantes revelan os segredos da evolución da Terra

Un estudo recente revelou que os diamantes poden ofrecer información valiosa sobre a evolución da Terra. Como o mineral natural máis duro coñecido, os diamantes teñen a capacidade de soportar condicións extremas, incluíndo a creación e destrución de supercontinentes. Os investigadores centráronse nos diamantes "superprofundos" que se formaron hai millóns de anos baixo o supercontinente Gondwana, enterrados nas profundidades da superficie terrestre.

Estes diamantes únicos proporcionan pistas importantes sobre a formación, estabilización e movemento dos supercontinentes, arroxando luz sobre o "ciclo do supercontinente" impulsado pola tectónica de placas. Este ciclo é difícil de estudar por medios tradicionais, xa que a codia oceánica é relativamente nova e a codia continental ofrece información limitada sobre os procesos xeolóxicos profundos.

O estudo implicou a análise dos diamantes e as súas pequenas inclusións de silicatos e sulfuros mediante unha serie de análises químicas, incluíndo análises isotópicas. Isto permitiu aos investigadores datar os diamantes, revelando que se formaron hai entre 650 e 450 millóns de anos, debaixo da base de Gondwana, cando o supercontinente cubría o Polo Sur.

Os investigadores descubriron que a medida que se formaban os diamantes, as rochas nas que se atopaban volvéronse flotantes e foron transportadas xunto ao material do manto subducido ata a base de Gondwana, expandindo o supercontinente desde abaixo. Co paso do tempo, cando Gondwana comezou a romperse, os diamantes foron levados á superficie terrestre en violentas erupcións volcánicas que ocorreron no que hoxe é Brasil e África occidental.

Estes achados indican que os diamantes estaban "pegados" á base de Gondwana e migraron con diferentes fragmentos do supercontinente mentres se dividiu. O estudo destaca a importancia dos diamantes superprofundos para comprender a formación dos continentes e a evolución da Terra. Os continentes xogan un papel crucial no apoio á vida no noso planeta, e a investigación neste campo axúdanos a comprender como os continentes se forman, evolucionan e contribúen ás características únicas da Terra.

