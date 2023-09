Curiosity Rover continúa a súa exploración en Marte

O rover Curiosity, despregado pola NASA en Marte, emprende outro fin de semana de exploración. O rover participará nunha variedade de actividades científicas, aproveitando a oportunidade para o estudo de preto da paisaxe marciana.

O plan de fin de semana inclúe ciencia de contacto no primeiro sol, unha condución no segundo sol e ciencia remota no terceiro sol. Este patrón de actividades repetiuse en numerosos fins de semana ao longo da viaxe de Curiosity, pero o terreo en constante cambio garante que sempre haxa algo novo que descubrir.

O primeiro sol consistirá na análise de dous obxectivos situados nas proximidades do rover. O primeiro obxectivo, chamado "Hydra", será cepillado coa ferramenta de eliminación de po (DRT) antes de ser examinado polo espectrómetro de raios X de partículas alfa (APXS) e a imaxe de lente manual de Marte (MAHLI). O segundo obxectivo, chamado 'Dodoni', é unha característica de resistencia elevada que tamén será estudada por APXS e MAHLI.

Ademais, os instrumentos de Química e Cámara (ChemCam) e Mast Camera (Mastcam) seguirán documentando a dorsal superior de Gediz Vallis, así como estudando outro leito rocoso próximo chamado 'Thassos' mediante espectroscopia de avaría inducida por láser (LIBS). Mastcam tamén observará a cola do Orinoco e un bloque en capas chamado 'Rouskio'.

O segundo sol centrarase en actividades científicas previas á condución, incluíndo análise LIBS dunha vea escura no mesmo bloque que Thassos, mosaicos que capturan vistas do bordo oriental do cráter e observacións do espazo de traballo próximo e outro obxectivo resistente chamado "Milos". Os sensores ambientais tamén supervisarán a actividade do diaño de po e medirán a opacidade atmosférica.

O terceiro sol implicará observacións científicas remotas, como unha enquisa do diaño de po e unha película de nubes suprahorizonte ao mediodía. ChemCam utilizará o seu software AEGIS (Autonomous Exploration for Gathering Increased Science) para seleccionar un obxectivo para a imaxe. Curiosity tamén realizará unha caracterización atmosférica de madrugada.

Mentres Curiosity continúa as súas accidentadas viaxes pola paisaxe marciana, os científicos anticipan ansiosamente os valiosos datos e imaxes que seguirá proporcionando para a exploración en curso do noso planeta veciño.

- Definicións de termos:

– Sol: un día marciano, que é o equivalente a 24 horas e 39 minutos na Terra.

– Ciencia do contacto: actividades científicas que implican contacto físico directo coa superficie marciana, como o cepillado ou a perforación.

– APXS: Espectrómetro de Raios X de Partículas Alfa, un instrumento de Curiosity que se utiliza para determinar a composición elemental das rochas e do solo.

– MAHLI: Mars Hand Lens Imager, unha cámara sobre Curiosity que pode capturar imaxes de alta resolución de rochas e chan marcianos.

– ChemCam: Instrumento de Química e Cámara, que utiliza a espectroscopia de plasma inducida por láser para analizar a distancia a composición das rochas e do solo.

– Mastcam: Mast Camera, un sistema de cámaras sobre Curiosity que proporciona imaxes panorámicas e estereoscópicas da superficie marciana.

– LIBS: Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, unha técnica empregada por ChemCam para analizar a composición das rochas e do solo.

– ENV: Sensores ambientais sobre Curiosity que miden as condicións atmosféricas e outros factores ambientais.

– AEGIS: Autonomous Exploration for Gathering Increased Science, software utilizado por ChemCam para seleccionar de forma autónoma obxectivos de imaxe.