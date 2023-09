Novo artigo: Científicos e enxeñeiros que traballan na exploración de Marte

No campo da exploración de Marte, hai numerosos científicos e enxeñeiros que traballan xuntos para desvelar os misterios do Planeta Vermello. Estes individuos proceden de varias institucións e organizacións, cada unha coa súa propia experiencia e contribucións.

Unha destas científicas é Elena Amador-French, coordinadora de operacións científicas da NASA/JPL en Pasadena, CA. Ela xoga un papel crucial na planificación e execución das operacións científicas dos rovers de Marte. Outro científico, Ryan Anderson, é xeólogo planetario no USGS en Flagstaff, Arizona. Céntrase en estudar a xeoloxía de Marte e comprender os seus procesos pasados ​​e presentes.

A xeóloga planetaria Mariah Baker, no Center for Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum en Washington, DC, está especializada no estudo de rochas e minerais doutro mundo. Michael Battalio, un climatólogo planetario da Universidade de Yale en New Haven, CT, examina os patróns e procesos climáticos en Marte.

Keri Bean, xefa adxunta do equipo de planificadores de rover na NASA/JPL en Pasadena, CA, axuda a planificar os movementos e as actividades dos rovers de Marte. Kristen Bennett é xeóloga planetaria do USGS en Flagstaff, Arizona, que estuda as características xeolóxicas de Marte.

O equipo da NASA/JPL tamén inclúe aos xeólogos planetarios Fred Calef e Abigail Fraeman, que achegan a súa experiencia na análise da superficie e as rochas de Marte. Brittney Cooper, científica atmosférica da Universidade de York en Toronto, Ontario, Canadá, céntrase en estudar a atmosfera e os patróns do tempo en Marte.

Sean Czarnecki, un xeólogo planetario da Universidade Estatal de Arizona en Tempe, Arizona, estuda a historia xeolóxica e a composición de Marte. Lauren Edgar, xeóloga planetaria do USGS en Flagstaff, Arizona, investiga a xeoloxía e a estratigrafía de Marte.

Outros científicos e enxeñeiros implicados na exploración de Marte inclúen Christopher Edwards da Universidade do Norte de Arizona, Samantha Gwizd da Universidade de Tennessee, Ken Herkenhoff do USGS en Flagstaff, Arizona, e Evan Hilgemann da NASA/JPL en Pasadena, CA. Cada un contribúe con información única sobre diferentes aspectos da xeoloxía de Marte e a planificación das operacións do rover.

O científico atmosférico Alex Innanen da Universidade de York e Scott Guzewich da NASA/GSFC en Greenbelt, MD, estudan a atmosfera marciana e as súas interaccións coa superficie. Rachel Kronyak, xeóloga planetaria da NASA/JPL en Pasadena, CA, está implicada no exame da historia e dos procesos xeolóxicos en Marte.

Michelle Minitti de Framework en Silver Spring, MD, Natalie Moore de Malin Space Science Systems en San Diego, CA, e Claire Newman de Aeolis Research en Pasadena, CA, tamén achegan a súa experiencia para a exploración de Marte.

Outros científicos e enxeñeiros que traballan na exploración de Marte inclúen Catherine O'Connell-Cooper e Lucy Thompson da Universidade de New Brunswick en Fredericton, New Brunswick, Canadá, Melissa Rice da Universidade de Western Washington en Bellingham, WA e Mark Salvatore da Universidade do Norte de Arizona. en Flagstaff, Arizona.

Ademais, Susanne Schwenzer da Open University en Milton Keynes, Reino Unido, Ashley Sroupe da NASA/JPL en Pasadena, CA, Dawn Sumner da Universidade de California Davis en Davis, CA, e Vivian Sun da NASA/JPL en Pasadena, CA, todos aportan a súa experiencia en xeoloxía planetaria ao estudo de Marte.

Scott VanBommel, científico planetario da Universidade de Washington en St. Louis, MO, Ashwin Vasavada, científico do proxecto MSL da NASA/JPL en Pasadena, CA, e o xeoquímico Roger Wiens de LANL en Los Alamos, NM, desempeñan un papel vital na análise de datos. e interpretar os achados das misións a Marte.

Sharon Wilson, xeóloga planetaria do Center for Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum en Washington, DC, Alivia Eng, estudante de posgrao en Georgia Tech en Atlanta, GA, e Remington Free, enxeñeiro de sistemas de operacións da NASA. /JPL en Pasadena, CA, todos contribúen aos esforzos de exploración de Marte.

Por último, Emma Harris, estudante de posgrao no Museo de Historia Natural de Londres, Reino Unido, Conor Hayes, estudante de posgrao na Universidade de York en Toronto, ON, Canadá, Abigail Knight, estudante de posgrao na Universidade de Washington en St. Louis, MO, e Deborah Padgett, a xefa de tarefas OPGS da NASA/JPL en Pasadena, CA, comparten a súa experiencia en varios aspectos da exploración de Marte.

Estes científicos e enxeñeiros unen forzas para avanzar na comprensión de Marte, explorando a súa xeoloxía, clima, atmosfera e potencial para a vida pasada ou presente. A través da súa colaboración e dedicación, seguen descubrindo os segredos do Planeta Vermello.

Fontes:

– Elena Amador-French, Coordinadora de Operacións Científicas; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Ryan Anderson, xeólogo planetario; USGS; Flagstaff, AZ

– Mariah Baker, xeóloga planetaria; Centro de Estudos da Terra e Planetarios, Smithsonian National Air & Space Museum; Washington DC

– Michael Battalio, climatólogo planetario; Universidade de Yale; New Haven, CT

– Keri Bean, xefa adxunta do equipo de Rover Planner; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Kristen Bennett, xeóloga planetaria; USGS; Flagstaff, AZ

– Fred Calef, xeólogo planetario; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Brittney Cooper, científica atmosférica; Universidade de York; Toronto, Ontario, Canadá

– Sean Czarnecki, xeólogo planetario; Universidade Estatal de Arizona; Tempe, AZ

– Lauren Edgar, xeóloga planetaria; USGS; Flagstaff, AZ

– Christopher Edwards, xeólogo planetario; Universidade do Norte de Arizona; Flagstaff, AZ

– Abigail Fraeman, xeóloga planetaria; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Scott Guzewich, científico atmosférico; NASA/GSFC; Greenbelt, MD

– Samantha Gwizd, xeóloga planetaria; Universidade de Tennessee; Knoxville, TN

– Ken Herkenhoff, xeólogo planetario; USGS; Flagstaff, AZ

– Evan Hilgemann, planificador de Rover; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Alex Innanen, científico atmosférico; Universidade de York; Toronto, Ontario, Canadá

– Rachel Kronyak, xeóloga planetaria; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Michelle Minitti, xeóloga planetaria; Marco; Silver Spring, MD

– Natalie Moore, especialista en operacións de misión, Malin Space Science Systems; San Diego, CA

– Claire Newman, científica atmosférica, Aeolis Research; Pasadena, CA

– Catherine O'Connell-Cooper, xeóloga planetaria; Universidade de Novo Brunswick; Fredericton, Novo Brunswick, Canadá

– Melissa Rice, xeóloga planetaria; Universidade de Western Washington; Bellingham, WA

– Mark Salvatore, xeólogo planetario; Universidade do Norte de Arizona; Flagstaff, AZ

– Susanne Schwenzer, xeóloga planetaria; A Universidade Aberta; Milton Keynes, Reino Unido

– Ashley Stroupe, Enxeñeira de Operacións da Misión; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Dawn Sumner, xeólogo planetario; Universidade de California Davis; Davis, CA

– Vivian Sun, xeóloga planetaria; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Lucy Thompson, xeóloga planetaria; Universidade de Novo Brunswick; Fredericton, Novo Brunswick, Canadá

– Scott VanBommel, científico planetario; Universidade de Washington; San Luis, MO

– Ashwin Vasavada, científico do proxecto MSL; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Roger Wiens, xeoquímico; LANL; Los Álamos, NM

– Sharon Wilson, xeóloga planetaria; Centro de Estudos da Terra e Planetarios, Smithsonian National Air & Space Museum; Washington DC

– Alivia Eng, estudante de posgrao; Xeorxia Tech; Atlanta, GA

– Remington Free, Enxeñeiro de Sistemas Operativos; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Emma Harris, estudante de posgrao; Museo de Historia Natural; Londres, Reino Unido

– Conor Hayes, estudante de posgrao; Universidade de York; Toronto, ON, Canadá

– Abigail Knight, estudante de posgrao; Universidade de Washington; San Luis, MO

– Deborah Padgett, responsable de tarefas de OPGS; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Amelie Roberts, xeóloga planetaria; Colexio Imperial; Londres, Reino Unido

