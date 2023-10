A autoestima e o empoderamento das mulleres enfatizados no acto de entrega de premios

As mulleres deben recoñecer a súa autoestima e superar o condicionamento social que limita o seu crecemento, segundo Nigar Shaji, directora do proxecto da misión solar Aditya L1 da Organización de Investigación Espacial India (ISRO). Falando no evento "Women's Excellence and Enterprise Awards and Knowledge Share" en Tiruchi, Shaji eloxiou ás mulleres triunfadoras e destacou a importancia de que as mulleres se empoderen.

O evento, organizado pola Facultade de Enxeñería Rexional de Tiruchirappalli – Parque de Empresarios Científicos e Tecnolóxicos (TREC-STEP), formou parte dun proxecto de apoio ás organizacións da sociedade civil para emprender iniciativas climáticas, financiado pola Rede de Xénero de Innovación e Innovación, apoiada pola Unión Europea. Emprendementos (GENIE).

Shaji discutiu o progreso da misión Aditya L1, que comezará a orbitar cara ao punto de Lagrange L1 en xaneiro de 2024. Os puntos de Lagrange son posicións no espazo onde os obxectos permanecen estables. O discurso de Shaji fixo fincapé na necesidade de que as mulleres sexan educadas, sexan financeiras independentes e crien aos seus fillos para respectar a todos independentemente do sexo.

Tamén destacou a importancia de adoptar tecnoloxías ecolóxicas e a contribución dos emprendedores en empresas climáticas á conservación do medio ambiente. Shaji afirmou que aínda que haberá desafíos, tamén haberá oportunidades de cambio.

Destacando o esforzo do equipo detrás do éxito de ISRO, Shaji expresou o compromiso da organización de empoderar e mellorar a vida das persoas. O evento concluíu coa entrega de premios a 30 empresarias de todo Tamil Nadu, recoñecendo os seus logros.

Ademais da entrega de premios, no marco do programa realizouse un curso de orientación sobre mercadotecnia dixital para mulleres emprendedoras.

En xeral, o evento serviu como plataforma para celebrar os logros das mulleres á vez que as inspirou e animou a aceptar a súa autoestima e a esforzarse polo crecemento persoal e profesional.

