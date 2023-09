A misión Aditya L1 da India comeza a estudar o vento solar desde o espazo

A misión Aditya L1 da India comezou con éxito a estudar partículas enerxéticas do vento solar desde o espazo. A misión ten como obxectivo levar a cabo este estudo utilizando o espectrómetro de partículas Supra Thermal & Energetic (STEPS), que forma parte da carga útil Aditya Solar wind Particle EXperiment (ASPEX).

STEPS foi desenvolvido polo Laboratorio de Investigación Física (PRL) co apoio do Centro de Aplicación Espacial (SAC), e está funcionando desde o 10 de setembro dentro do campo magnético terrestre. O dispositivo seguirá funcionando desde o espazo mentres Aditya L1 fai a súa viaxe de catro meses ata o punto 1 de Lagrange, a uns 1.5 millóns de quilómetros da Terra.

O obxectivo principal de STEPS é estudar o ambiente das partículas enerxéticas a partir da súa posición no punto L1. Estes datos axudarán a mellorar a saúde e o rendemento dos recursos espaciais e proporcionarán unha mellor comprensión de como cambia o tempo espacial co paso do tempo.

STEPS consta de seis sensores que observan diferentes direccións e miden ións supratérmicos e enerxéticos. Ao recoller datos durante as órbitas terrestres, os científicos poden analizar o comportamento das partículas que rodean o planeta, especialmente en presenza do campo magnético terrestre.

Lanzada pola Organización de Investigación Espacial India (ISRO) o 2 de setembro, a misión Aditya-L1 ten como obxectivo alcanzar o punto L1 mediante a manobra de inserción do punto 1 Trans-Lagrangean (TL1I). O punto L1 é significativo para as observacións solares e é onde as forzas gravitatorias entre dous obxectos se equilibran, o que permite que a nave espacial permaneza nunha posición estable durante un período de tempo máis longo.

(Fonte: PRL e SAC, non se proporcionan URL)

mensaxe navegación