A eclipse solar anular e outros eventos celestes en outubro de 2023

O 14 de outubro de 2023 terá lugar unha eclipse solar, coñecida como surya grahan. Este fenómeno natural ocorre cando a lúa se move diante do sol, bloqueando momentaneamente a súa luz. A próxima eclipse solar será unha eclipse solar anular, tamén coñecida como eclipse solar "anel de lume". O termo "anular" provén do latín, que significa "en forma de anel". Durante este tipo de eclipse, a lúa pasa entre o sol e a terra, pero debido á súa posición na súa distancia máis afastada ou preto da terra, parece máis pequena que o sol. Como resultado, non cobre completamente o sol, creando unha aparencia de anel onde os bordos exteriores do sol aínda son visibles.

Desafortunadamente, a eclipse solar anular que terá lugar o 14 de outubro de 2023 non será visible na India. Está previsto que comece ás 11:29 IST e dure aproximadamente cinco minutos ata as 11:34 IST. Non obstante, os observadores do ceo en América do Norte poderán observar a eclipse. O camiño da visibilidade abranguerá partes dos Estados Unidos, México, América Central e América do Sur. Nos Estados Unidos, comezará en Oregón ás 9:13 horas PDT e concluirá en Texas ás 12:03 horas CDT, segundo a NASA.

Para aqueles que non poidan presenciar o eclipse de primeira man, a NASA transmitirá o evento en directo en YouTube.

Outubro de 2023 promete ser un mes notable para os eventos celestes, xa que mostrará unha eclipse solar e lunar. A eclipse lunar está prevista para o 29 de outubro, polo que é a segunda eclipse lunar do ano. Ademais, os observadores do ceo terán a oportunidade de observar a choiva de meteoritos de Oriónidas. O pico da chuvia de meteoros espérase o 21 de outubro (22 de outubro na India) entre a medianoite e o amencer, cun máximo de 25 estrelas fugaces por hora, segundo estima Jake Foster, oficial de astronomía público do Observatorio Real.

Aínda que a eclipse solar anular pode non ser visible na India, aínda hai moitas marabillas celestes para gozar durante todo o mes de outubro.

Fontes:

- NASA

– Real Observatorio