Distraídos polos robots: evidencias de "distracción social" no lugar de traballo

Segundo un estudo realizado por investigadores da Universidade Técnica de Berlín, as persoas tenden a estar menos atentos ás súas tarefas cando traballan xunto a robots. O fenómeno, coñecido como "loafing social", refírese a que os membros do equipo fan menos esforzo se cren que outros compensarán a súa falta de produtividade.

O estudo suxire que os individuos comezan a percibir os robots como parte do seu equipo. Cando ven o robot ou outro compañeiro funcionando ben, ou se non consideran que se valorará a súa propia contribución, os traballadores adoitan adoptar un enfoque máis relaxado no seu traballo. Dietlind Helene Cymek, a primeira autora do estudo, describe o traballo en equipo como unha bendición mixta. Aínda que pode motivar aos individuos a rendir mellor, tamén pode levar a unha diminución da sensación de realización persoal cando as contribucións individuais pasan desapercibidas.

Para probar a súa hipótese, os investigadores pediron a un grupo de traballadores que avaliase a calidade de varias tarefas. A metade dos participantes foi informado de que as tarefas foron realizadas por un robot chamado Panda, aínda que non colaboraron fisicamente co robot. Os traballadores viran e escoitaran o robot operando no seu entorno.

Os investigadores supervisaron as actividades dos traballadores mentres verificaban os erros das placas de circuíto. Inicialmente, non parecía haber ningunha diferenza estatística no tempo e esforzo dedicado á inspección das placas de circuíto entre o grupo que traballaba con Panda e o que traballaba sen robot. Non obstante, ao analizar as taxas de erro, os investigadores descubriron que os que traballaban con Panda estaban identificando menos defectos despois de observar que o robot marcaba con éxito numerosos erros. Isto suxire que as persoas tenden a ser participantes menos activos unha vez que perciben que un colega robótico é fiable.

Aínda que os participantes crían que estaban prestando unha atención equivalente ás súas tarefas, os investigadores concluíron que, inconscientemente, comezaran a confiar no rendemento de Panda. A doutora Linda Onnasch, autora principal do estudo, explica que, aínda que é posible rastrexar onde mira unha persoa, determinar se esa información visual se está a procesar adecuadamente a nivel mental é considerablemente máis difícil.

Esta investigación proporciona información valiosa sobre o impacto dos robots na dinámica do traballo en equipo e na produtividade individual no lugar de traballo. Destaca a necesidade de atopar un equilibrio entre beneficiarse dos esforzos de colaboración e garantir que as contribucións das persoas sexan suficientemente recoñecidas e valoradas.

