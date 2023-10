Os científicos solares avanzan na comprensión da misteriosa atmosfera exterior do Sol

Os científicos solares lograron un progreso significativo na resolución do misterio de longa data de por que a atmosfera exterior do Sol, coñecida como coroa, é moito máis quente que as capas debaixo dela. Usando o telescopio solar Daniel K. Inouye (DKIST) en Hawai, un equipo internacional de científicos observou o campo magnético do sol con detalles sen precedentes. Descubriron complexos patróns de enerxía semellantes a serpes no campo magnético da atmosfera inferior do sol, a cromosfera, que poden estar conducindo enerxía ás capas exteriores da atmosfera solar.

Esta investigación achega aos científicos un paso máis para comprender o sol, a nosa estrela que dá vida. A temperatura extremadamente alta da coroa, que alcanza máis de 1.8 millóns de graos Fahrenheit, desconcerta aos investigadores durante décadas. Segundo os modelos estelares, a temperatura debería aumentar movéndose cara ao núcleo dunha estrela, onde se produce a fusión nuclear. Non obstante, a temperatura da coroa contradí esta expectativa, o que suxire a existencia dun mecanismo descoñecido que quenta a atmosfera exterior.

Os fenómenos magnéticos similares a serpes observados polo equipo de investigación poderían explicar este misterio. Comprender a xeometría do campo magnético é crucial para comprender os fenómenos enerxéticos que impulsan a dinámica do plasma na atmosfera solar. Estes fenómenos contribúen finalmente ao quecemento do plasma solar ata temperaturas de millóns de graos.

Os intentos anteriores de resolver o problema do quecemento coronal centráronse en rexións activas do sol, como as manchas solares. Non obstante, o estudo recente investigou rexións máis silenciosas da superficie solar cubertas por células convectivas chamadas gránulos. Estas rexións presentan campos magnéticos máis débiles pero máis dinámicos. O equipo observou un patrón de campo magnético subxacente máis complicado, con variacións serpentinas na súa orientación.

A complexidade destas variacións de campo magnético a pequena escala suxire que a enerxía se libera a través dun proceso chamado reconexión magnética, que se produce cando os campos magnéticos opostos interactúan e liberan enerxía que contribúe ao quecemento atmosférico. Os investigadores utilizaron o telescopio óptico solar máis poderoso do mundo para revelar estas intrincadas orientacións do campo magnético, achegándonos a comprender este importante enigma da investigación solar.

Os resultados deste estudo foron publicados en The Astrophysical Journal Letters.

