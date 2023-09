Unha serpe atraganta con peixes invasores: implicacións para a investigación sobre as serpes que comen peixes e as especies invasoras

Un herpetólogo de Francia atopou recentemente un incidente notable no que unha serpe intentou comer un peixe do tamaño da súa propia cabeza. Nicolas Fuento, herpetólogo da Liga para a Protección das Aves de Francia, sen ánimo de lucro, observou unha serpe viperina loitando por consumir unha especie de peixe invasora no lago de Carcès, no sueste de Francia. Este encontro motivou un chamamento a máis investigacións sobre a relación entre as serpes que comen peixes e as especies invasoras.

Fuento inicialmente pensou que a serpe só intentaba comer o peixe, pero pronto deuse conta de que a serpe se atragantaba co peixe aloxado no esófago. Para salvar a serpe, Fuento puxo suavemente o peixe de novo na boca da serpe para desaloxar as súas espiñas. Co peixe eliminado con éxito, a serpe apareceu ilesa e escorregou.

A especie de peixe identificada era un ruffe, un pequeno peixe de auga doce orixinario de partes de Europa e Asia. Non obstante, os ruffes foron introducidos en varias rexións, incluída Francia, onde se consideran especies invasoras. As súas aletas dorsais duras e espinosas dificultan o seu consumo para os depredadores.

As serpes viperinas aliméntanse principalmente de peixes e, nalgunhas rexións, a súa área de distribución nativa se solapa coa das rufes. A presenza de rufes invasores nos humidais mediterráneos, onde as serpes viperinas son raras e en declive, supón unha ameaza potencial para a poboación local de serpes. Incidentes anteriores demostraron que as serpes que comen peixe en Europa, incluídas as viperinas, morreron tras consumir peixes invasores.

Aínda que o impacto dos peixes invasores sobre as serpes segue sen estudar, este caso destaca a necesidade de seguir investigando as posibles ameazas que representan as especies invasoras. Comprender a relación entre as serpes que comen peixes e os peixes invasores pode contribuír aos esforzos de conservación e á protección das poboacións de serpes nativas.

Fontes:

– Notas de herpetoloxía. (2021 de setembro de 10). A serpe que atraganta cos peixes invasores solicita investigación.

-Ciencia Viva. (2021 de setembro de 22). Unha serpe intentou comer un peixe do seu tamaño, e case se atraganta.