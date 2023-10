Os astrónomos detectan a ráfaga de radio rápida máis distante, ofrecendo información sobre o universo oculto

By

Os astrónomos fixeron un descubrimento innovador ao detectar a ráfaga de radio rápida (FRB) máis distante xamais rexistrada. Esta remota explosión de ondas de radio cósmicas, coñecida como FRB 20220610A, foi observada desde unha galaxia que está situada a oito mil millóns de anos luz de distancia da Terra. A explosión, que dura menos dun milisegundo, é tamén unha das máis poderosas xamais observadas.

O Very Large Telescope (VLT) do Observatorio Europeo Austral xogou un papel crucial na localización da galaxia fonte do FRB. Ao utilizar o VLT, os astrónomos puideron determinar que esta galaxia é máis antiga e máis afastada que calquera outra fonte FRB coñecida. Tamén se cre que forma parte dun pequeno grupo de galaxias que se fusionan.

Este descubrimento ten importantes implicacións para comprender a composición do universo. Os métodos actuais para medir a masa do universo produciron resultados contradictorios e desafiaron o modelo estándar da cosmoloxía. Usando os FRB como ferramenta, os astrónomos esperan coñecer a materia "ausente" que existe entre as galaxias.

As ráfagas rápidas de radio teñen a capacidade única de detectar material ionizado, mesmo no espazo que se considera case baleiro. Isto permite aos astrónomos medir a cantidade de materia presente entre as galaxias. O descubrimento do FRB 20220610A confirma a existencia da "relación Macquart", que afirma que canto máis lonxe está unha explosión de radio rápida, máis gas difuso revela entre galaxias.

Aínda que aínda se descoñece a causa exacta das ráfagas rápidas de radio, este descubrimento recente confirma que son eventos comúns no cosmos. Os astrónomos cren que o estudo destas explosións non só axudará a detectar materia entre galaxias, senón que tamén axudará a comprender mellor a estrutura do universo.

Aínda que este descubrimento representa os límites actuais das capacidades dos telescopios, os avances futuros ofrecen posibilidades aínda maiores. O Observatorio Square Kilometer Array está a construír actualmente dous radiotelescopios en Sudáfrica e Australia que serán capaces de detectar miles de FRB, incluídos os que están moito máis distantes. Ademais, o próximo telescopio extremadamente grande que se está construíndo en Chile proporcionará aos astrónomos a capacidade de estudar galaxias fonte de explosións aínda máis afastadas.

Este importante descubrimento abre novas vías para a investigación e a exploración dos misterios ocultos do universo. Ao aproveitar o poder das rápidas ráfagas de radio, os astrónomos están dispostos a superar os límites da nosa comprensión e arroxar luz sobre os segredos do cosmos.

Fontes:

– Observatorio Europeo Austral (ESO)

- Telescopio moi grande (VLT)

- Organización de Investigación Científica e Industrial da Commonwealth (CSIRO)