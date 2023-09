A historia evolutiva revela un lento crecemento dos crocodilos

Un estudo recente publicado en Current Biology titulado "Orixes do crecemento lento na liñaxe do tronco do crocodiliano" arroxou luz sobre por que os crocodilianos, incluídos os crocodilos e os caimáns, crecen lentamente en comparación cos seus parentes vivos máis próximos, as aves. O equipo de investigación investigou a estrutura interna dos ósos fósiles de antepasados ​​​​de crocodilios de 200 millóns de anos, coñecidos como crocodilomorfos, e descubriu que crecían lentamente, de forma similar aos crocodilos modernos.

Os investigadores sorprenderon ao descubrir que os tecidos óseos destes antigos crocodilomorfos consistían nun tipo chamado óso de fibras paralelas, o que indica unha taxa de crecemento entre os seus antepasados ​​de rápido crecemento e os crocodilos de crecemento máis lento de hoxe. Este achado desafía a crenza común de que o lento crecemento dos crocodilos vivos está ligado aos seus estilos de vida sedentarios e semiacuáticos. Estes primeiros crocodilomorfos eran animais activos e totalmente terrestres, non os extensos depredadores de emboscada que existen hoxe en día.

O estudo tamén implicou o exame de fósiles dun xigantesco antepasado crocodiliano recén descuberto que viviu hai 210 millóns de anos en Sudáfrica. Os investigadores analizaron os ósos cun microscopio de alta potencia para determinar a idade na morte, a taxa de crecemento anual e as características do tecido óseo. Comparando o novo exemplar con outras especies coñecidas, identificárono como un antepasado de crocodilos moi temperán, posiblemente o máis antigo do grupo que inclúe os crocodilos modernos.

Os investigadores descubriron que a especie xigante creceu máis lentamente que outros grandes réptiles da súa época, como os dinosauros. Esta estratexia de crecemento lento persistiu e desacelerouse aínda máis nas especies de crocodilomorfos de evolución máis recente. O crecemento lento converteuse nunha característica de todos os crocodilomorfos coñecidos que descenden do seu antigo antepasado, o que lles permitiu sobrevivir a un evento de extinción masiva ao final do período Triásico.

Por outra banda, crese que os dinosauros sobreviviron á extinción masiva crecendo rapidamente. Este evento levou á coexistencia de dinosauros de crecemento rápido e crocodilomorfos de crecemento lento na época seguinte, sentando finalmente as bases para as diferenzas de crecemento observadas nos seus descendentes, aves e crocodilianos modernos.

Os resultados do estudo indican que a disparidade nas taxas de crecemento entre as aves e os crocodilianos estableceuse no inicio da historia evolutiva do grupo, a pesar de que o seu antepasado común era un animal de rápido crecemento. Esta investigación contribúe á nosa comprensión dos complexos factores que inflúen nos patróns de crecemento e nas adaptacións evolutivas en diferentes especies.

Fontes:

– “Orixes do crecemento lento na estirpe dos crocodilios” – Bioloxía actual

– Prof. Jennifer Botha, Universidade de Witwatersrand

– Prof. Jonah Choiniere, Universidade de Witwatersrand

– Bailey Weiss, Universidade de Witwatersrand

– Paul Barrett, Profesor de Paleontoloxía no Museo de Historia Natural de Londres