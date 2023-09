Descubre o ceo nocturno en Sleeping Bear Dunes National Lakeshore

Sleeping Bear Dunes National Lakeshore ofrece aos visitantes a oportunidade de experimentar a beleza do ceo nocturno con dúas próximas festas estrelas. En colaboración coa Sociedade Astronómica de Grand Traverse, o parque acollerá eventos os días 15 de setembro e 21 de outubro de 5:11 a XNUMX:XNUMX horas na zona de Dune Climb.

As festas estrelas en Sleeping Bear Dunes National Lakeshore ofrecen unha oportunidade para que os visitantes observen os impresionantes ceos escuros do parque. A falta de contaminación lumínica permite unha visión clara dos obxectos do espazo profundo a través dos telescopios proporcionados. Segundo a data e as condicións, os asistentes poderán ver estrelas, planetas, meteoros e mesmo a Vía Láctea.

Ademais da observación das estrelas, os eventos ofrecen outras actividades para que os visitantes poidan gozar. Antes do solpor, haberá observacións solares e actividades para nenos dispoñibles. Unha vez que anoitece, haberá estacións telescópicas e estacións de información para que os asistentes poidan explorar. Para aproveitar ao máximo a festa das estrelas, anímase aos visitantes a vestirse adecuadamente para o tempo e a levar elementos como lanternas (preferentemente con filtro vermello para preservar a visión nocturna), prismáticos, repelente de insectos, cadeiras de praia e mantas.

A entrada ás festas estrela é gratuíta, pero é necesario un pase de visitante para acceder ao parque. Podes atopar máis información sobre cada evento, incluídos os detalles do aparcamento e as cancelacións relacionadas co tempo, no calendario en liña de Sleeping Bear Dunes.

Coa crecente perda de ceos escuros debido á contaminación lumínica, eventos como estes son importantes para preservar e apreciar as marabillas do ceo nocturno. A Sociedade Astronómica de Grand Traverse dedícase a promover a conciencia pública e a comprensión da astronomía e, grazas á súa colaboración con Sleeping Bear Dunes National Lakeshore, poden compartir a súa paixón polas estrelas cun público máis amplo.

Fontes:

- Sleeping Bear Dunes National Lakeshore

– Sociedade Astronómica Grand Traverse