Durante unha eclipse solar, a natureza sofre algúns cambios estraños. Os animais, que dependen do ciclo luz-escuro do sol e da lúa, poden ser desordenados. Os animais activos durante o día retíranse aos seus refuxios, mentres que os nocturnos entran en acción, pensando que durmiron. As arañas rompen as súas teas, só para reconstruílas unha vez que pasou a eclipse. En Cimbabue, os hipopótamos abandonan os seus ríos e diríxense cara aos seus lugares de alimentación nocturna en terra seca. Os peixes e as aves que están activos durante o día buscan os seus lugares de descanso nocturno.

Os humanos tamén poden experimentar os efectos dunha eclipse solar. Algunhas persoas afirman sentirse cansa ou letárgica, o que se atribúe ao cambio repentino da luz natural. A atmosfera tamén experimenta cambios durante unha eclipse solar, o que produce cambios nos ventos, a temperatura, a nubosidade e a humidade. A baixada da temperatura durante unha eclipse pode facer que o aire se sinta máis húmido. Ademais, as ondas de radio poden ser alteradas durante unha eclipse solar debido a cambios na ionosfera, que afectan a comunicación a longa distancia.

As sombras durante unha eclipse solar están salpicadas de pequenas e brillantes medias lúas, creando un efecto misterioso. Incluso os microorganismos poden verse afectados por unha eclipse solar. Un estudo realizado na India descubriu que as bacterias das placas de Petri de laboratorio fixéronse máis pequenas e tiñan formas diferentes preto do pico da eclipse. Non obstante, estes resultados non foron replicados.

En xeral, unha eclipse solar provoca fenómenos intrigantes na natureza, que afectan aos animais, á temperatura, ás ondas de radio, ás sombras e mesmo aos microorganismos. É un espectáculo único que nos dá unha ollada ás fascinantes interaccións entre os acontecementos celestes e o mundo natural.

