Continúa a investigación sobre o manexo do goberno da pandemia de Covid-19 co testemuño do xefe médico

Nunha comparecencia moi esperada, Sir Chris Whitty, o director médico do Reino Unido, está disposto a prestar testemuño hoxe á enquisa Covid-19 en curso. Espérase que Sir Whitty, que se converteu nunha das figuras máis recoñecibles do país durante a pandemia, pase a totalidade do martes proporcionando información sobre o manexo do goberno da crise.

Este testemuño de Sir Whitty segue a recente aparición do ex-asesor científico xefe, Sir Patrick Vallance, que ofreceu a súa visión sobre o proceso de toma de decisións do ex primeiro ministro Boris Johnson e o seu equipo. As entradas do diario de Sir Vallance proporcionaron unha visión extraordinaria do funcionamento interno do goberno durante este momento difícil.

Lady Hallett, que dirixe a investigación, afirmou o luns que o Sr. Johnson parecía "enganchado" polos complexos datos e gráficos que se lle presentaron. Houbo casos nos que loitou por reter a información científica, o que provocou preguntas sobre a toma de decisións do goberno e a resposta á pandemia.

Unha iniciativa que se enfrontou a críticas é o esquema "Come fóra para axudar" do Sr. Sunak, lanzado en agosto de 2020 para apoiar restaurantes e restaurantes despois do bloqueo. É probable que Sir Whitty afronte preguntas relacionadas cos seus comentarios privados anteriores referidos ao esquema como "comer fóra para axudar ao virus". A investigación pretende comprender plenamente o impacto e a eficacia destas medidas gobernamentais.

Mentres a investigación continúa, espérase que Sir Jonathan Van-Tam, o antigo adxunto de Sir Whitty, tamén proporcione probas máis tarde esta semana. Os testemuños destas figuras clave arroxan luz sobre o proceso de toma de decisións e as accións adoptadas polo goberno, contribuíndo a unha comprensión integral do manexo da pandemia de Covid-19 no Reino Unido.

-

Preguntas frecuentes (FAQ)

Que é a Enquisa Covid-19?

A investigación sobre o Covid-19 é unha investigación sobre o manexo do goberno da pandemia de Covid-19 no Reino Unido. Pretende avaliar o proceso de toma de decisións, as políticas aplicadas e a resposta global á crise.

Quen é Sir Chris Whitty?

Sir Chris Whitty é o director médico do Reino Unido. Desempeñou un papel destacado ao asesorar ao goberno en asuntos de saúde pública, especialmente durante a pandemia de Covid-19.

Cal é o propósito do testemuño de Sir Chris Whitty?

Espérase que o testemuño de Sir Chris Whitty proporcione información sobre o manexo do goberno da pandemia de Covid-19. Probablemente será cuestionado sobre decisións, políticas e iniciativas clave, como o esquema "Comer fóra para axudar".

Que é o esquema "Comer fóra para axudar"?

O esquema "Eat Out to Help Out" foi unha iniciativa gobernamental lanzada en agosto de 2020 para apoiar a restauración e a hostalería despois do bloqueo. Ofrecía comidas con desconto para animar á xente a cear fóra e estimular a economía.