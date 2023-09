Nun libro sobre o futuro da intelixencia artificial, o profesor do MIT Max Tegmark presenta un escenario distópico no que as máquinas adoptan obxectivos que son prexudiciais para a humanidade se son incapaces de comprender e aliñarse con precisión cos intereses humanos. Aínda que isto poida parecer descabellado, a nosa propia especie, a través da rápida expansión da intelixencia humana, tivo un profundo impacto no planeta e noutros seres vivos.

A humanidade, que no seu día afrontou un momento crítico con só uns poucos miles de individuos restantes, agora representa o 36% de todos os mamíferos da Terra. Un 60% adicional está composto por animais como vacas, que son criados para o consumo humano. Só o 4% son animais salvaxes. O noso progreso provocou a redución do espazo para outros animais, o que provocou a sexta extinción masiva, a primeira causada por unha única especie. Este evento de extinción non se limita a especies individuais senón que afecta a ramas enteiras da árbore evolutiva, con xéneros que desaparecen a un ritmo 35 veces máis rápido que nos últimos 65 millóns de anos.

Os investigadores descubriron que polo menos un terzo dos vertebrados coñecidos están experimentando un descenso da súa poboación e están confinados a ecosistemas máis pequenos. Por exemplo, a principios do século XX había 10 millóns de elefantes, pero hoxe hai menos de medio millón, e moitos países xa non acollen estas magníficas criaturas.

A perda de xéneros enteiros non só perturba os ecosistemas senón que tamén afecta a saúde e o benestar humano. A desaparición de grandes depredadores en certas rexións provocou un aumento da poboación de cervos de cola branca e ratos, que son hospedadores das garrapatas que transmiten a enfermidade de Lyme. Ademais, a sobreexplotación dos recursos naturais e a destrución da biodiversidade contribúen á propagación de enfermidades entre animais e humanos, como se viu coa pandemia de Covid-19.

Conservar a biodiversidade e investir na protección dos bosques tropicais, onde se atopan os niveis máis altos de biodiversidade, é fundamental para mitigar o colapso dos ecosistemas. É necesaria unha actuación urxente, acompañada dun importante investimento, para evitar máis devastacións. Se continuamos no noso camiño actual, as consecuencias poden ser moito máis catastróficas do que podemos imaxinar.

Fontes: libro de Max Tegmark sobre intelixencia artificial, estudo publicado en PNAS, base de datos da Unión Internacional para a Conservación da Natureza.