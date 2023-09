Simons Foundation anuncia os destinatarios dos premios Independence

A Fundación Simons revelou os 13 destinatarios dos seus prestixiosos Premios Independencia, que apoian aos investigadores na súa transición da formación orientada a postos de investigación independente. Cada bolseiro recibirá ata dous anos de apoio posdoutoral, incluíndo un salario anual de $ 85,000 e unha asignación de recursos e desenvolvemento profesional de $ 10,000 ao ano. Tras obter un posto de profesorado de permanencia, os bolseiros recibirán unha subvención por un total de $ 600,000 durante tres anos.

Os tres programas de premios á independencia ofrécense a través da Simons Collaboration on the Global Brain (SCGB), a Simons Collaboration on Plasticity and the Aging Brain (SCPAB) e a Simons Foundation Autism Research Initiative (SFARI). Estes programas teñen como obxectivo involucrar aos bolseiros no cambio cara á independencia da investigación.

Os premios Transition to Independence (TTI), ofrecidos a través do SCGB e do SCPAB, ofrecen apoio aos investigadores en neurociencia. Os premios SCGB TTI céntranse na investigación de circuítos a gran escala con resolución unicélula para comprender a codificación neuronal e a dinámica, mentres que os premios SCPAB TTI céntranse na neurociencia do envellecemento cognitivo en ausencia de enfermidades. Ambos programas están abertos a persoas de grupos subrepresentados na neurociencia, incluídos aqueles con discapacidade e orixes desfavorecidas.

O premio SFARI Bridge to Independence (BTI) acepta candidatos de diversas procedencias que traballan en varios aspectos da ciencia do autismo, como a xenética, os mecanismos moleculares, os circuítos e sistemas e a ciencia clínica. SFARI fomenta as solicitudes de grupos históricamente subrepresentados ou excluídos.

Todos os bolseiros dos tres programas pasarán a formar parte dunha comunidade de aprendizaxe, participando en actividades de desenvolvemento profesional e de construción da comunidade. Participarán en obradoiros, recibirán apoio dos científicos e do persoal da Fundación Simons, reuniranse con mentores externos asignados e asistirán a reunións presenciais de investigadores da Fundación Simons e retiros do Premio á Independencia.

O prazo de solicitude para os premios de independencia de 2024 abrirase o 10 de outubro de 2023. Para obter máis información sobre os premios, visite a páxina de información dos Premios de Independencia da Fundación Simons.

