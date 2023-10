A Idade Espacial deixa a súa pegada na estratosfera terrestre

A estratosfera, unha das partes máis remotas do planeta, está a ser afectada polas actividades humanas no espazo. Os investigadores descubriron cantidades significativas de metais nos aerosois da atmosfera, probablemente como resultado do crecente número de naves espaciais e satélites lanzados e que regresan á Terra. Estes metais están cambiando a química atmosférica, o que podería ter implicacións potenciais para o clima, a capa de ozono e a habitabilidade do planeta.

O equipo de científicos, incluídos Dan Cziczo e Dan Murphy, realizou investigacións utilizando ferramentas especializadas unidas aos planos de investigación. Atoparon máis de 20 elementos, incluíndo litio, aluminio, cobre e chumbo, en mostras de aerosois que coincidían coas proporcións utilizadas nas aliaxes das naves espaciais. A masa destes metais procedentes da reentrada das naves espaciais superou a cantidade atopada no po cósmico natural. Ademais, case o 10% das grandes partículas de ácido sulfúrico, que axudan a protexer a capa de ozono, contiñan aluminio e outros metais das naves espaciais.

Estímase que ata 50,000 satélites máis poderán chegar á órbita en 2030. Isto significa que ata a metade das partículas de ácido sulfúrico estratosféricos poderían conter metais procedentes da reentrada nas próximas décadas. Os efectos potenciais sobre a atmosfera terrestre, a capa de ozono e a propia vida aínda non se comprenden completamente.

Estudar a estratosfera é un reto porque é unha rexión prístina e estable da atmosfera, á que raramente acceden os humanos ou mesmo os voos a gran altitude. Non obstante, a través do Airborne Science Program da NASA, os investigadores puideron recoller mostras de aire a unha altitude de 11.8 millas (19 km) sobre o chan en Alasca. Utilizáronse instrumentos para garantir a recollida das mostras de aire máis frescas e non perturbadas.

A estratosfera xoga un papel crucial na protección do planeta e de toda a vida que hai nel a través da capa de ozono. Esta capa actúa como un escudo global contra a radiación ultravioleta nociva. Nas últimas décadas víronse esforzos para reparar e repoñer a capa de ozono despois de que fose ameazada polos clorofluorocarbonos. Non obstante, a crecente presenza de metais dos lanzamentos e retornos das naves espaciais pode supor novos retos.

Os foguetes empregados para enviar satélites e naves espaciais en órbita deixan tras de si un rastro de metais, semellante ao ronsel que deixan os barcos no océano. Estes metais contribúen á formación de partículas de aerosois na estratosfera. Mentres os meteoritos levan caendo pola atmosfera durante séculos, a masa de metais dos foguetes rivaliza coa dos meteoritos. O impacto da ocupación humana e dos voos espaciais na atmosfera terrestre é unha preocupación importante que require máis investigación.

Comprender os cambios que se producen na estratosfera é fundamental para protexer o planeta e garantir a súa habitabilidade continuada. A investigación realizada por Cziczo, Murphy e os seus equipos arroxa luz sobre o impacto potencial das actividades humanas no espazo na atmosfera terrestre e o delicado equilibrio da capa de ozono.

Fontes:

– Universidade de Purdue: os investigadores atopan problemas ambientais da era espacial que se infiltran na estratosfera terrestre