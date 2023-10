Os astrónomos presentan o innovador Atlas da galaxia de Siena para a vista pública

Os astrónomos lograron un fito importante ao presentar o Siena Galaxy Atlas (SGA), un amplo catálogo que comprende case 400,000 galaxias e a súa información detallada. A diferenza das compilacións anteriores, a SGA ofrece datos de alta calidade e precisos, polo que é un recurso valioso tanto para os investigadores como para o público en xeral. Ao enfocarse en galaxias brillantes e grandes, a SGA proporciona información de localización e imaxes de referencia, facilitando futuros estudos astronómicos.

O Atlas da galaxia de Siena non só permite aos científicos examinar a estrutura a gran escala do universo, senón que tamén axuda na exploración de aspectos críticos como a distribución da materia escura e a formación e ensamblaxe de grandes galaxias. O atlas combina datos de tres enquisas realizadas entre 2014 e 2017, coñecidas colectivamente como DESI Legacy Surveys. Estas enquisas proporcionarán información valiosa para o Instrumento Espectroscópico de Enerxía Escura (DESI), que ten como obxectivo comprender o impacto da enerxía escura na expansión do universo. O proxecto DESI ten a intención de crear un mapa expansivo do cosmos que abrangue 11 mil millóns de anos luz.

Cubrindo unha asombrosa superficie de 20,000 graos cadrados, o equivalente a preto da metade do ceo nocturno, o Atlas da Galaxia de Siena é un dos estudos de galaxias máis grandes ata a data. Espérase que o seu amplo alcance mellore a comprensión dos astrónomos de varios fenómenos, incluíndo os diferentes patróns de formación estelar entre as galaxias e os procesos físicos responsables das diversas formas observadas. Ademais, o SGA arroxará luz sobre a correlación entre a distribución das galaxias e a propagación da materia escura polo universo. Ademais, cando se detectan ondas gravitacionais, este atlas axudará a identificar con precisión as súas fontes.

FAQ:

P: Cantas galaxias cataloga o Siena Galaxy Atlas?

O Atlas da Galaxia de Siena comprende case 400,000 galaxias.

P: Que distingue o Siena Galaxy Atlas dos esforzos anteriores?

A SGA destaca polos seus datos de alta calidade, que garanten posicións, tamaños e formas correctas das galaxias. Tamén ofrece as mellores medidas de brillo para as galaxias, a diferenza das compilacións anteriores.

