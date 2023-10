Comprensión da emisión de radio de Epsilon Eridani

Unha das estrelas máis próximas ao Sol, épsilon Eridani (eps Eri), foi o foco de intensa observación debido á súa proximidade, actividade e semellanza co noso Sol. Estudos anteriores que usaron diferentes partes do espectro electromagnético revelaron varios fenómenos asociados ao eps Eri, como ciclos magnéticos, discos de detritos, bengalas e un forte campo magnético. Nun estudo recente, os investigadores utilizaron observacións de radio para investigar máis a estrela.

Os autores do estudo utilizaron o Karl Jansky Very Large Array (VLA), unha colección de antenas de radio con alta resolución espacial, para observar eps Eri en frecuencias de 10 GHz e 33 GHz. Descubriron unha emisión explosiva nas lonxitudes de onda de radio, o que indica unha variabilidade na actividade da estrela. Os investigadores descubriron que eps Eri mostrou un aumento na densidade de fluxo durante unha ráfaga de 20 minutos de duración.

Para determinar o mecanismo de emisión responsable do sinal, os autores consideraron factores como a polarización, a temperatura de brillo e o índice espectral. Descubriron que a emisión non mostraba polarización significativa, o que suxire unha emisión incoherente. A temperatura de brillo calculada foi inusualmente alta, o que indica unha emisión non térmica. Desafortunadamente, o índice espectral non se puido determinar debido ao sinal débil.

En base a estes descubrimentos, os investigadores reduciron os posibles mecanismos de emisión á radiación xirosincrotrón ou sincrotrón dos electróns acelerados polo campo magnético. Propuxeron que os choques no vento estelar de eps Eri, semellantes aos provocados polas bengalas no Sol, poderían ser os responsables da emisión. Os autores desenvolveron un modelo que coincidiu con éxito coa curva de luz observada da explosión, apoiando a hipótese da emisión non térmica dos choques.

Aínda que non se puido determinar o mecanismo de emisión exacto, este estudo destaca a importancia das observacións continuas de eps Eri e estrelas similares. Os futuros avances nos telescopios, como o VLA de próxima xeración, proporcionarán unha mellor caracterización da emisión destas estrelas. Comprender a complexidade da emisión de radio eps Eri contribuirá ao noso coñecemento dos diversos fenómenos que ocorren nas estrelas semellantes ao sol.

Fonte: Rodríguez, LF, et al. (2021). Comprensión da emisión de radio do épsilon Eridani. Astronomía e Astrofísica, presentada.