O ADN humano antigo atopado nos neandertais remóntase a máis de 250,000 anos

Un estudo innovador revelou que o cruzamento entre humanos e neandertal ocorreu moito antes do que se pensaba. A crenza predominante era que o mestizaje entre os antepasados ​​do Homo sapiens e os neandertais comezou despois dun éxodo masivo de África hai aproximadamente 75,000 anos. Non obstante, unha nova investigación realizada por xenetistas da Facultade de Medicina Perelman da Universidade de Pensilvania suxire que o ADN humano primitivo fluíu aos neandertais hai uns 250,000 anos, moito antes das migracións previstas.

O estudo descubriu que os neandertais xa levaban seccións de ADN humano nos seus xenomas cando os humanos migraron a Eurasia desde África. Estes encontros entre os neandertais e os primeiros humanos probablemente tiveron lugar hai máis de 250,000 anos, xa que non hai constancia de que os neandertais vivisen nunca en África subsahariana. A investigación, publicada na revista Current Biology, ofrece probas de cruzamento entre humanos modernos antigos e neandertais.

Antes deste estudo, supoñíase que o ADN de Neandertal permaneceu intacto ata a máis recente migración humana a Eurasia. Non obstante, a investigación revelou que aproximadamente o seis por cento do ADN neandertal fora herdado dos primeiros humanos modernos hai uns 250,000 anos. Este material xenético orixinouse de humanos que abandonaron África hai entre 250,000 e 270,000 anos.

Os resultados indican que un grupo de humanos primitivos, relacionados xeneticamente con todos os humanos vivos na actualidade, se cruzaron con neandertais. Aínda que non está claro cantos destes humanos migraron a Eurasia, deixaron unha clara marca xenética nos seus primos neandertales. A pesar do seu cruzamento, estes primeiros antepasados ​​humanos non sobreviviron, xa que non se descubriron restos esqueléticos humanos de hai un cuarto de millón de anos en Europa ou Asia.

O estudo implicou a análise de xenomas totalmente secuenciados dos indíxenas modernos que viven no África subsahariana. Basease nas investigacións anteriores realizadas no marco do Proxecto 1,000 xenomas, que tiña como obxectivo catalogar a diversidade xenética a nivel mundial. O equipo de investigación recompilou datos de 180 individuos en 12 poboacións diferentes de África subsahariana para investigar a prevalencia do ADN semellante ao neandertal na rexión.

Os investigadores consideraron varios escenarios para explicar a presenza de ADN semellante ao neandertal nos africanos subsaharianos. Finalmente, atoparon probas que apoian a hipótese de que este material xenético se orixinou nos primeiros humanos modernos e que máis tarde foi transmitido aos neandertais. A análise dun espécime de neandertal que viviu hai 120,000 anos revelou o material xenético que se atopaba nos africanos subsaharianos. Este material procedía de seccións do xenoma que se sabe que foron herdadas do Homo sapiens e demostrou que o ADN humano fora transferido aos neandertais moito antes das migracións previstas.

O estudo subliña a importancia de incluír poboacións diversas na investigación xenética e xenómica. Deixa luz sobre a nosa complexa historia de cruzamento cos neandertais e destaca a necesidade de seguir investigando os nosos antepasados.

