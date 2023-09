Os cambios nas placas tectónicas inflúen na biodiversidade da Terra

Un estudo recente atopou unha conexión entre os movementos das placas tectónicas terrestres e a diversidade de especies mariñas. A investigación mostra que os procesos que alteran a litosfera, que inclúen os movementos das placas tectónicas, afectan aos niveis dos océanos, afectando así a dispoñibilidade de ambientes mariños pouco profundos onde prospera a vida.

As placas tectónicas son grandes seccións do manto superior e da codia terrestre que cobren todo o globo. Están en constante movemento, provocando o vulcanismo da Terra, a formación de montañas e a creación de fosas oceánicas. O estudo, dirixido polo xeólogo Slah Boulila da Universidade da Sorbona, explora a cuestión de por que hai ciclos na diversidade e na biodiversidade.

Os investigadores analizaron conxuntos de datos xeolóxicos e mariños, así como datos de biodiversidade mariña, para investigar o aliñamento dos ciclos na biodiversidade mariña cos procesos das placas tectónicas. Ao comparar máis de 18,000 mostras de rochas mariñas e case 32,000 xéneros da Base de datos de Paleobioloxía, descubriron ciclos de 36 millóns de anos na biodiversidade mariña que se correlacionaban con cambios na produción e subdución do fondo mariño.

Cando as placas tectónicas se separan, fórmase unha fina codia oceánica, e cando unha placa é empurrada debaixo doutra nun proceso chamado subdución, o nivel do mar diminúe. As variacións do nivel do mar alteran o hábitat dispoñible para as especies mariñas, provocando cambios na biodiversidade. Os altos niveis do mar provocan a inundación de terras secas e o afondamento das zonas mariñas pouco profundas, promovendo a proliferación de organismos mariños. Pola contra, os baixos niveis do mar reducen o espazo dispoñible para a vida mariña.

Aínda que a idea dunha conexión entre os desprazamentos das placas tectónicas e a biodiversidade non é nova, esta investigación proporciona unha validación adicional mediante a utilización dun conxunto de datos máis amplo. Os achados apoian a hipótese de que os cambios no medio ambiente están relacionados coa evolución e os eventos de extinción. Non obstante, o estudo non responde definitivamente por que se producen estes ciclos, deixando isto como unha pregunta sen resposta.

Ademais, aínda hai debate entre os investigadores sobre a natureza cíclica da tectónica de placas, e algúns argumentan que é irregular máis que periódica. Non obstante, este estudo contribúe ao crecente corpo de evidencias que destacan a interacción entre os cambios no medio ambiente, a evolución e a extinción.

En resumo, a investigación demostra como os cambios nas placas tectónicas afectan a biodiversidade ao influír nos niveis dos océanos e na dispoñibilidade de hábitats para as especies mariñas. Comprender estas conexións proporciona información valiosa sobre a historia da Terra de eventos de diversificación e extinción de especies.

Fonte: Beurteaux, D. (2023), Shifts in tectonic plates change biodiversity, Eos, 104.