Sombrear a Gran Barreira de Coral para protexerse contra o branqueamento de coral

A medida que os arrecifes de coral seguen diminuíndo a un ritmo sen precedentes, os investigadores están a explorar estratexias innovadoras para protexelos dos efectos negativos dos fenómenos meteorolóxicos extremos, incluíndo o branqueamento de coral. Un estudo recente realizado por investigadores en Australia descubriu que a sombra pode axudar a retardar o proceso de branqueamento das especies de corais.

Os corais sofren o branqueamento cando están expostos a factores estresantes como os cambios na temperatura da auga, a luz ou a dispoñibilidade de nutrientes. Os investigadores centráronse en dúas especies de corais, Turbinaria reniformis e Duncanopsammia axifuga, e examinaron a eficacia do sombreado para reducir a súa resposta ao branqueamento.

O estudo descubriu que proporcionar só catro horas de sombra durante as horas punta de luz solar retardou significativamente o proceso de branqueamento dos corais. O sombreado atrasou a resposta ao branqueamento dos corais ata tres semanas de quecemento (ACS), que é unha medida do estrés térmico experimentado polos corais.

Non obstante, o estudo tamén revelou que as diferentes especies de corais responden de forma diferente á sombra. Mentres que T. reniformis mostrou unha resposta positiva a catro horas de sombreamento, D. axifuga respondeu mellor ás 24 horas de sombreamento ata un determinado limiar. Os investigadores subliñaron que a sombra pode non ser suficiente para protexer os corais durante as ondas de calor mariñas intensas e prolongadas.

O estudo informa do desenvolvemento de intervencións de arrefriamento e sombreado para protexer a Gran Barreira de Coral durante futuros eventos de branqueamento. Os investigadores están a explorar varios métodos para sombrear os arrecifes, incluíndo o uso de cubertas artificiais e sistemas de nebulización de auga de mar. O desenvolvemento de tecnoloxías de néboa céntrase actualmente no arrefriamento localizado e no sombreamento de pequenos ambientes de arrecife.

Aínda que o sombreado é prometedor para mitigar o branqueamento dos corais, é necesaria máis investigación e desenvolvemento antes de que estas tecnoloxías poidan ampliarse e implantarse no campo.

Fontes:

- "O sombreado intermitente pode moderar o branqueamento dos corales nos arrecifes pouco profundos" - Frontiers in Marine Science

- "Sombrear a Gran Barreira de Coral do sol pode retardar o declive do coral inducido polo branqueamento" - Phys.org