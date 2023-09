Un novo estudo atopa que a sombra pode axudar a evitar o branqueamento dos corales

Un estudo recente realizado pola Southern Cross University de Australia descubriu unha solución potencial para evitar o branqueamento dos corales: a sombra. O branqueamento de coral, que se converteu nunha epidemia en todo o mundo debido ao aumento da temperatura da auga, causou importantes danos nos arrecifes, incluíndo a coñecida Gran Barreira de Coral.

Segundo Peter Butcherine, autor principal do estudo, a Gran Barreira de Coral está baixo unha ameaza inminente polo cambio climático e experimentou catro eventos de branqueamento masivo desde 2016. O próximo verán de 2023-24 supón un risco elevado debido ás condicións de El Niño temperaturas da auga. Isto, combinado coas consecuencias futuras do cambio climático, como ondas de calor mariñas e tormentas máis frecuentes, presenta un perigo importante para o arrecife.

Aínda que os esforzos para reducir o cambio climático son vitais, xa non son suficientes para protexer a Gran Barreira de Coral. Por iso, os investigadores do subprograma Cooling and Shading do Programa de Restauración e Adaptación dos Arrecifes (RRAP) centraron os seus esforzos en investigar a eficacia da sombra dos arrecifes de coral para combater o branqueamento.

O estudo deu resultados positivos, demostrando que incluso unha sombra parcial durante unha parte do día pode mitigar de forma efectiva o branqueamento. Descubriuse que a redución da luz solar nun 30% ao redor do mediodía solar durante catro horas retardou o inicio do branqueamento nos corais pouco profundos e estresados ​​térmicamente.

Estes achados abren a posibilidade de varias intervencións humanas para axudar aos ecosistemas de coral. As cubertas artificiais, como os panos de sombra, son unha solución potencial, pero é necesario investigar máis para comprender os seus efectos indirectos. Outra opción prometedora é o uso de sistemas de néboa artificial, que poden proporcionar sombra sen afectar o ecosistema coralino. Non obstante, son necesarias investigacións e desenvolvementos adicionais antes da implantación ampliada no campo.

O estudo destaca a importancia de enfoques innovadores para protexer os arrecifes de coral e a necesidade urxente de actuar para preservar estes ecosistemas vitais.

Definicións:

– Branqueamento de corais: proceso no que os corais expulsan as algas simbióticas que viven nos seus tecidos, provocadas por estresores ambientais como as altas temperaturas da auga.

– Gran Barreira de Coral: o sistema de arrecifes de coral máis grande do mundo situado fronte á costa de Queensland, Australia.

– Sombreado: reducindo a cantidade de luz solar que chega aos corais proporcionando cobertura ou utilizando métodos artificiais.

– El Niño: un patrón climático caracterizado polo quecemento do océano Pacífico, que pode ter impactos significativos nos patróns meteorolóxicos en todo o mundo.

– Olas de calor mariñas: períodos de temperaturas inusualmente cálidas da auga no océano.

– Cambio climático: cambios a longo prazo na temperatura e nos patróns meteorolóxicos causados ​​polas actividades humanas, en particular a emisión de gases de efecto invernadoiro.

