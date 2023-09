A aproximación facial revela a aparencia dun home medieval con formas raras de ananismo

Un equipo de investigadores creou con éxito unha aproximación facial dun home medieval que viviu en Polonia entre os séculos IX e XI. Este individuo, coñecido como 11/3/66, padecía dúas formas de ananismo, unha condición tan rara que nunca houbo un caso rexistrado nun esqueleto centenario. Os investigadores utilizaron escaneos 90D do cranio do home para reconstruír os seus trazos faciais.

A análise dos restos esqueléticos revelara previamente que o home tiña características físicas compatibles coa acondroplasia e a discondrosteose de Léri-Weill, que son ambas formas de ananismo. Os escaneos en 3D mostraron que tiña costelas curtas, "ósos da cadeira quebrando" e "cóbados caídos", así como un padal dental de arco alto. Con todo, o seu aspecto facial seguía sendo descoñecido ata agora.

Para crear a aproximación facial, os investigadores importaron os escaneos do cranio nun programa de edición 3D e utilizaron marcadores de espesor de tecido brando de doadores vivos para distribuír puntos de datos no cranio dixitalizado. Tamén fixeron proxeccións baseadas en tomografías computarizadas de individuos vivos para determinar o tamaño das características faciais.

A reconstrución facial revelou un home cunha cara redonda, unha fronte prominente e unha expresión neutra. Os investigadores tamén crearon unha reconstrución especulativa que representaba ao home coa cabeza chea de pelo escuro e barba. Cabe destacar que o tamaño da cabeza do home era maior que a media, o que é unha característica común da displasia esquelética.

Segundo a bioarqueóloga Magdalena Matczak, que formou parte do descubrimento inicial do esqueleto do home, a aproximación facial destacou características asociadas á acondroplasia, como unha depresión da zona nasal e a hipoplasia media da cara. Ela fixo fincapé na importancia de recrear o aspecto facial, xa que nos permite atoparnos cara a cara cunha persoa do pasado.

Esta investigación proporciona información valiosa sobre o aspecto físico de individuos con formas raras de ananismo na Europa medieval. O uso de técnicas de dixitalización 3D e reconstrución facial segue mellorando a nosa comprensión da historia e da diversidade humana.

