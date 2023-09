Neptuno na oposición: cando e como observar o xigante de xeo

Neptuno, o oitavo planeta do sol e o planeta máis afastado do noso sistema solar, estará en oposición o martes 19 de setembro. Isto significa que estará en liña directa co sol e coa Terra, co noso planeta situado no centro. Como extra adicional, Neptuno tamén fará o seu achegamento máis próximo á Terra, coñecido como perixeo, aproximadamente ao mesmo tempo. Isto fará que o planeta distante pareza máis grande e brillante no ceo nocturno, creando unha excelente oportunidade para a observación.

Desde a cidade de Nova York, Neptune subirá polo leste aproximadamente ás 6:58 EDT e farase visible unhas horas máis tarde. No seu punto máis alto do ceo, ao redor das 12:51 horas EDT do mércores 20 de setembro, Neptuno estará a 46 graos sobre o horizonte. Estará situado na constelación de Peixes.

Non obstante, é importante ter en conta que aínda que Neptuno está no perixeo, a Terra e o xigante de xeo aínda están incriblemente afastados. Durante esta aproximación máis próxima, Neptuno aínda estará a aproximadamente 2.7 millóns de quilómetros de distancia do noso planeta. Para ofrecer algunha perspectiva, a Terra e Marte están separados por unha distancia media de 140 millóns de quilómetros. Isto significa que a distancia media entre Marte e a Terra podería encaixar entre a Terra e Neptuno case 20 veces.

Debido á súa inmensa distancia, Neptuno non se pode ver no ceo a simple vista. Ten un ancho de 31,000 millas (50,000 quilómetros), unhas catro veces o tamaño da Terra, o que o converte no cuarto planeta máis grande do noso sistema solar. Porén, a visibilidade de Neptuno require o uso dun telescopio ou prismáticos de calidade e condicións meteorolóxicas favorables.

Se estás interesado en observar a Neptuno ou en facer fotos do ceo nocturno, hai varios recursos dispoñibles. Space.com ofrece guías sobre os mellores telescopios, prismáticos, cámaras e lentes para astrofotografía. Se consegues fotografar a Neptuno na oposición, incluso podes enviar as túas imaxes e detalles [protexido por correo electrónico] pola oportunidade de compartilas con outros entusiastas do espazo.

En conclusión, a oposición e a proximidade de Neptuno á Terra presentan unha excelente oportunidade para ver e estudar este distante xigante de xeo. Ao utilizar o equipo axeitado e atopar un lugar axeitado, os observadores do ceo poden marabillarse coas marabillas do noso sistema solar.

