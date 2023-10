A drenaxe de acuíferos en terreos caóticos marcianos revela evidencias do antigo lago de barro

Un descubrimento histórico realizado por un equipo de colaboración liderado polo Instituto de Ciencias Planetarias Alexis Rodríguez revelou evidencias de chairas sedimentarias creadas pola drenaxe de acuíferos dentro de formacións de colapso marciana denominadas terreos caóticos. Os investigadores centráronse nunha unidade sedimentaria dentro de Hydraotes Chaos, que interpretan como os restos dun lago de barro formado por descargas de estratigrafía de lodos cargadas de gas que se remontan a hai case 4 millóns de anos. Este período de tempo coincide cun momento no que a superficie de Marte probablemente era habitable. Os sedimentos atopados nesta zona poden albergar evidencias de vida antiga.

A investigación, titulada "Exploring the evidence of middle Amazonian aquafer sedimentary outburst residues in a Martian chaotic terrain" e publicada en Nature Scientific Reports, foi un esforzo de colaboración con coautores do Centro de Investigación Ames da NASA, a Universidade de Arizona, a Universidade Autónoma de Barcelona, ​​Blue Marble Space Institute of Science e a Universidade de Florida.

Un dos achados interesantes é a presenza de volcáns de barro e diapiros en Hydraotes Chaos, que están moi estendidos e se cre que son o resultado do vulcanismo sedimentario. En lugar de afloramentos e erupcións de magma, os sedimentos e sales húmidos chegan e rompen a superficie, formando montículos e fluxos. Estas formacións de túmulos ocorren só sobre os materiais caóticos do terreo do terreo e non nas mesas, o que suxire un vínculo na composición do material máis que unha xénese por forzas de extensión rexionais xeradas por subidas magmáticas.

A investigación é un paso importante para comprender a historia xeolóxica e a potencial habitabilidade de Marte. Destaca a importancia de investigar estes terreos caóticos, xa que poden ter pistas sobre a existencia potencial de vida pasada no planeta vermello. A medida que continúa a exploración de Marte, o estudo máis profundo da drenaxe dos acuíferos e das formacións sedimentarias será fundamental para desvelar os misterios do pasado do planeta.

Fontes:

– Nota de prensa do Planetary Science Institute

– Informes científicos da natureza