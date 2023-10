O descenso do xeo mariño antártico suscita preocupacións para o globo terráqueo e Nova Zelanda

Un cumio de emerxencia da Plataforma Científica Antártica en Wellington xerou serias preocupacións polos alarmantes cambios que se producen na Antártida, en particular en relación coa redución significativa do xeo mariño durante o inverno pasado. Dous membros destacados da Plataforma Científica, o profesor Nick Golledge e a doutora Bella Duncan, ambos do Centro de Investigación Antártica da Universidade Victoria de Wellington, expresaron a súa preocupación polas implicacións da diminución do xeo mariño na Antártida para a comunidade global, incluída Nova Zelanda.

Un artigo recente publicado en Communications Earth and Environment chamou a atención sobre o mínimo récord de xeo mariño antártico observado en febreiro de 2023, o que suxire que o quentamento dos océanos xogou un papel para empuxar o xeo a un novo estado de baixa extensión. Isto indica que os procesos subxacentes que rexen a cobertura de xeo mariño na Antártida poden ter sido alterados.

Segundo o profesor Nick Golledge, os modelos climáticos prevén unha diminución continuada do xeo mariño antártico nas próximas décadas, mesmo baixo escenarios estritos de redución de emisións de gases de efecto invernadoiro. A redución do xeo mariño é unha preocupación crítica xa que xoga un papel crucial na xeración de auga do fondo antártico, unha das correntes oceánicas máis importantes do planeta. A interrupción da súa circulación ten implicacións de gran alcance para o clima global, incluída a rexión de Wairarapa. Ademais, o descenso do xeo mariño supón unha ameaza importante para os pingüíns emperador, xa que dependen moito del para a súa reprodución.

A doutora Bella Duncan comparte as preocupacións do profesor Golledge. O estudo dos rexistros históricos do ambiente antártico indica que é probable que os cambios actuais persistan, levando a impactos significativos sobre o clima local e global, os niveis do mar e os ecosistemas. A devastación causada polo ciclón Gabrielle este ano serviu como un claro exemplo das consecuencias dunha atmosfera máis cálida, que retén máis auga e provoca un aumento das precipitacións. Ante a expectativa de eventos climáticos máis extremos, a acción urxente para abordar o cambio climático faise cada vez máis vital, xa que os científicos do clima loitan por transmitir a urxencia da situación.

