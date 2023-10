O impacto da concentración de pigmentos e da temperatura de secado no patrón da pintura seca

Os investigadores descubriron que a forma en que se seca a pintura está influenciada por dous factores: a concentración de pigmento na pintura e a temperatura á que se seca. Ao axustar estes factores, é posible controlar o aspecto final da pintura seca.

Nun estudo publicado en Langmuir de ACS, os investigadores descubriron que as gotas de pintura con concentracións de pigmento máis baixas ou secas en superficies máis frías a miúdo asemellaban "ovos fritos" cando están secas. Por outra banda, as gotas con maior concentración de pigmento ou secadas a temperaturas máis altas tiñan un aspecto máis uniforme. Esta información suxire que a manipulación da concentración de pigmento e da temperatura de secado poden afectar o patrón e o aspecto da pintura seca.

O proceso de secado da pintura vese afectado pola súa complexa composición, que inclúe resinas, pigmentos, aditivos e un disolvente como a auga. Cando a pintura se seca, prodúcense varias interaccións químicas, que ás veces poden producir patróns non desexados ou pequenas fendas. Os artistas e pintores normalmente desexan unha distribución uniforme do pigmento na superficie ao aplicar pintura. Non obstante, non quedou claro como evitar a formación de patróns durante o proceso de secado.

Para investigar isto, os investigadores realizaron experimentos utilizando unha pintura acrílica a base de auga mesturada con auga. Deixaron caer as solucións sobre portas de vidro quente, permitindo que o líquido se evaporase. Durante este proceso, observaron tres fenómenos que influíron no aspecto final da pintura seca.

En primeiro lugar, houbo un fluxo interior de líquido desde o substrato quente ata a parte superior máis fría da pinga, así como un tirón cara a fóra causado polo fluxo capilar. En segundo lugar, a xelación da suspensión de pintura aumentou a viscosidade e retardou o movemento do pigmento. Finalmente, o paso de secado bloqueou os pigmentos no seu lugar na superficie da lámina de vidro.

Os investigadores descubriron que tanto a concentración de pigmento como a temperatura da superficie da lámina de vidro afectaban o tamaño, a forma e o patrón das gotas de pintura secas. As pingas con concentracións de pigmento máis baixas ou colocadas en superficies máis frías acumulaban moléculas de cores no centro, creando unha aparencia de "ovo frito". Por outra banda, as gotas con concentracións de pigmento máis altas ou secadas a temperaturas máis altas tiñan un patrón máis uniforme cunha distribución de cor uniforme en todo.

Para controlar o aspecto da pintura seca, suxírese que a concentración de pigmento e a temperatura da superficie se axusten en función do patrón final desexado.

