Os humanos provocan a perda de varias ramas na árbore da vida, segundo o estudo

Un novo estudo advirte da ameaza dunha sexta extinción masiva causada polas actividades humanas, afirmando que os humanos están a provocar a perda de ramas enteiras da "Árbore da Vida". O estudo, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, é único porque examina a extinción de xéneros enteiros e non só de especies individuais.

Os investigadores centráronse nas especies de vertebrados (excluíndo os peixes) e descubriron que dos 5,400 xéneros estudados, 73 se extinguiron nos últimos 500 anos, e a maioría deles desapareceron nos últimos dous séculos. Esta taxa de extinción é moito máis alta do que se esperaría segundo as estimacións do rexistro fósil.

As actividades humanas como a destrución do hábitat, a sobrepesca e a caza son identificadas como a principal causa desta crise de extinción. A perda dun xénero pode ter consecuencias de gran alcance para todo un ecosistema. O coautor do estudo, Gerardo Ceballos, destaca a urxencia da situación, afirmando: "A nosa preocupación é que... estamos perdendo cousas tan rápido, que para nós, sinala o colapso da civilización".

Aínda que todos os expertos coinciden en que o ritmo actual de extinción é alarmante, se se trata dunha sexta extinción masiva é un tema de debate. Os científicos definen unha extinción masiva como a perda do 75% das especies nun curto período de tempo. Segundo Robert Cowie, biólogo da Universidade de Hawai, usando esta definición, aínda non se produciu unha sexta extinción masiva.

Non obstante, os descubrimentos do estudo sobre a perda de ramas enteiras da Árbore da Vida subliñan a gravidade da situación. Este estudo demostra a necesidade urxente de actuar para preservar a biodiversidade e protexer o futuro da humanidade.

