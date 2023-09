Os humanos que conducen a perda de ramas enteiras da árbore da vida, advirte un novo estudo

By

Un estudo recente publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) revelou que os humanos están a provocar a extinción de ramas enteiras da "Árbore da Vida", o que suscita preocupación sobre unha posible sexta extinción masiva. O estudo, realizado por investigadores da Universidade Nacional Autónoma de México, céntrase na extinción de xéneros enteiros, que son clasificacións entre especies e familias.

A diferenza de estudos anteriores que só examinaban a perda de especies individuais, esta investigación analiza a desaparición de xéneros enteiros. É unha contribución significativa porque proporciona unha comprensión máis profunda das taxas de extinción actuais. O profesor Gerardo Ceballos, un dos coautores do estudo, subliña que a crise da extinción é igual de grave que a crise do cambio climático pero que moitas veces se pasa por alto.

Ao examinar os datos da Unión Internacional para a Conservación da Natureza (UICN), os investigadores descubriron que 73 xéneros extinguironse nos últimos 500 anos, e que a maioría das extincións ocorreron nos últimos dous séculos. Isto é alarmante, xa que en función das taxas de extinción anteriores, só se deberían perder dous xéneros no mesmo período de tempo.

O estudo atribúe actividades humanas como a destrución do hábitat, a sobrepesca e a caza como as principais causas destas extincións. A perda dun só xénero pode ter consecuencias de gran alcance para os ecosistemas. Os investigadores cren que é necesaria unha acción urxente para evitar unha maior perda e colapso das civilizacións.

Aínda que existe un consenso entre os expertos en que a taxa actual de extinción é alarmante, se cumpre os criterios para unha sexta extinción masiva segue sendo un tema de debate. Unha extinción masiva defínese como a perda do 75% das especies nun curto período de tempo. Non obstante, se as taxas de extinción actuais persisten ou aumentan, é probable que se produza unha extinción masiva.

Os autores do estudo destacan a necesidade de priorizar a protección e restauración dos hábitats naturais para evitar novas extincións. Consideran que aínda é posible salvar moitos xéneros se se toman medidas inmediatas.

Fontes: Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

Definicións:

Xéneros: Na clasificación dos seres vivos, un xénero é un rango entre especie e familia.

Especie: grupo de organismos que comparten características similares e poden reproducirse para producir descendencia fértil.

Extinción masiva: unha rápida perda dunha porcentaxe significativa de especies nun curto período de tempo, que leva a grandes cambios ecolóxicos e evolutivos.

Árbore da vida: unha representación metafórica das relacións entre diferentes especies, rastrexando a súa historia evolutiva ata un antepasado común.