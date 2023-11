Novas simulacións superan os límites da exploración espacial en atmosferas alieníxenas xeadas

By

21 de novembro de 2023 - Mentres os científicos seguen superando os límites da exploración espacial, unha nova investigación da Axencia Espacial Europea (ESA) arroxa luz sobre os desafíos de navegar polas atmosferas alieníxenas de Urano e Neptuno. Ao realizar simulacións no T6 Stalker Tunnel de plasma hipersónico da Universidade de Oxford, a ESA pretende desbloquear o potencial para futuras misións a estes enigmáticos xigantes de xeo.

O T6 Stalker Tunnel de plasma hipersónico é o túnel de vento máis rápido de Europa, xa que pode xerar fluxos de vento que superan os 20 quilómetros por segundo. Esta extraordinaria velocidade é necesaria para replicar as condicións de alta velocidade que debe soportar unha nave ao atravesar as atmosferas hostís destes planetas distantes. Ademais, o Grupo de Diagnóstico de Fluxos de Alta Entalpía (HEFDiG) da Universidade de Stuttgart en Alemaña achegou a súa experiencia empregando un túnel de vento similar para as probas.

O enxeñeiro de aerotermodinámica da ESA Louis Walpot fai fincapé nos principais retos aos que se enfrontan ao enviar sondas ás atmosferas de Urano e Neptuno. Estas sondas non só deben soportar altas presións e temperaturas, senón que tamén deben soportar un bombardeo de gases únicos, incluíndo hidróxeno, helio e metano.

As simulacións realizadas por HEFDiG ilustran vívidamente as formidables condicións que experimentaría unha sonda ao entrar na atmosfera dun xigante de xeo. A sonda simulada do vídeo soporta un ataque implacable de gases alieníxenas, o que destaca aínda máis a necesidade de sistemas de protección térmica robustos e de enxeñería avanzada para garantir a supervivencia dos equipos de misión crítica.

Actualmente, a velocidade de entrada obxectivo dunha sonda que entra en Urano é de aproximadamente 25 quilómetros por segundo. Non obstante, os científicos só puideron acadar unha velocidade simulada de ata 19 quilómetros por segundo. Para preparar o camiño para futuras misións a estes planetas distantes, Walpot fai fincapé na necesidade de actualizar as instalacións de proba existentes para replicar con precisión as composicións e velocidades atmosféricas atopadas en Urano e Neptuno.

Esta investigación significa un paso crucial para desbloquear os misterios escondidos nas atmosferas xeadas de Urano e Neptuno. Mentres a ESA continúa explorando as posibilidades, os científicos e enxeñeiros traballan incansablemente para superar os numerosos obstáculos que permiten á humanidade comprender estes fascinantes corpos celestes.

Preguntas frecuentes (FAQ)

- Que é o T6 Stalker Tunnel de plasma hipersónico?

O T6 Stalker Tunnel de plasma hipersónico é o túnel de vento máis rápido de Europa situado na Universidade de Oxford. É capaz de xerar correntes de vento superiores aos 20 quilómetros por segundo, imprescindibles para probar as altas velocidades que deben alcanzar as naves espaciais para navegar polas atmosferas de Urano e Neptuno.

- Cales son os principais retos de explorar Urano e Neptuno?

Os principais desafíos inclúen a resistencia a altas presións e temperaturas, así como a exposición a gases únicos como o hidróxeno, o helio e o metano. Ademais, a nave espacial debe contar cun sistema de protección térmica de alto rendemento para soportar a entrada atmosférica durante un período importante.

- Por que as simulacións son fundamentais para explorar estes planetas?

As simulacións permiten aos científicos comprender as condicións extremas e os desafíos aos que se enfrontaría unha nave ao entrar e navegar polas atmosferas de Urano e Neptuno. Ao replicar estas condicións en ambientes controlados, os investigadores poden desenvolver e probar tecnoloxías que permitan misións exitosas a estes xigantes xeados.

- Cal é a velocidade de entrada obxectivo dunha sonda en Urano?

Actualmente, a velocidade de entrada obxectivo dunha sonda en Urano é duns 25 quilómetros por segundo. Non obstante, os científicos só acadaron unha velocidade simulada de ata 19 quilómetros por segundo, o que destaca a necesidade de novos avances na tecnoloxía e nas instalacións de probas para satisfacer os requisitos de futuras misións.