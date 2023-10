Os investigadores usan un radiotelescopio xigante de ondas métricas para estudar a ionosfera terrestre

Os investigadores lograron un gran avance no estudo da ionosfera terrestre ao utilizar o radiotelescopio de ondas métricas xigantes (GMRT) en lugar das observacións tradicionais por satélite. O GMRT, situado na rexión de latitudes baixas, demostrou ser eficaz para detectar e caracterizar as perturbacións na ionosfera. Esta investigación proporciona unha mellor comprensión da ionosfera, que pode ter implicacións para mellorar a precisión dos servizos GPS, así como para o estudo das radiogalaxias.

O autor principal do estudo, Sarvesh Mangala do Centro Nacional de Radioastrofísica, xunto co seu mentor, o profesor Abhirup Datta do IIT-Indore, detectaron con éxito múltiples perturbacións ionosféricas viaxeiras a mediana escala (TID) e TID a pequena escala usando o GMRT. Estas perturbacións observáronse en frecuencias de 235 MHz e 610 MHz.

O estudo revelou cambios inesperados na ionosfera durante as horas do amencer, perturbacións ionosféricas significativas e estruturas a menor escala que se movían na mesma dirección. Esta observación desafía estudos anteriores e destaca a importancia de utilizar instrumentos de baixa latitude, como o GMRT, para detectar de forma eficaz os cambios na densidade electrónica da ionosfera.

Ao mellorar o coñecemento e os modelos da ionosfera, esta investigación pode levar a mellores tecnoloxías e medicións máis precisas para a navegación e a comunicación. A excepcional sensibilidade do GMRT permite medicións precisas das variacións ionosféricas, superando as capacidades do GPS e dos instrumentos de radar.

Este resultado innovador abre novas vías para a investigación mediante o GMRT. Yashwant Gupta, director do Centro Nacional de Radioastrofísica, afirmou que este logro valida as súas crenzas no potencial do GMRT e destaca a importancia desta investigación para avanzar na comprensión da ionosfera.

Fontes:

– Axencia de Noticias PTI

– Cartas de investigación xeofísica

– Centro Nacional de Radioastrofísica