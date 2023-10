Novos coñecementos sobre a ionosfera terrestre revelados polo Radio Telescope

Os investigadores realizaron un descubrimento innovador sobre as perturbacións na ionosfera terrestre mediante o radiotelescopio de ondas métricas xigantes (GMRT) por primeira vez. A ionosfera é unha importante capa da atmosfera terrestre que xoga un papel crucial en varias tecnoloxías como os servizos GPS e os estudos de radiogalaxias. Ao estudar a ionosfera, os científicos poden mellorar a precisión dos servizos de posicionamento, navegación e cronometraxe.

O estudo, publicado na revista revisada por pares Geophysical Research Letters, foi dirixido por Sarvesh Mangala, do Centro Nacional de Radio Astrofísica. Mangala, xunto co seu mentor, o profesor Abhirup Datta do IIT-Indore, detectou e caracterizou con éxito varios tipos de perturbacións ionosféricas usando o GMRT.

Os investigadores observaron perturbacións ionosféricas viaxeiras a mediana escala (TID) cun rango de 100 a 300 km, así como TID a pequena escala de aproximadamente 10 km. Estas perturbacións detectáronse en frecuencias de 235 MHz e 610 MHz durante unha observación de case nove horas.

Un dos principais descubrimentos do estudo foron os cambios inesperados na ionosfera durante as horas do amencer. Os investigadores tamén observaron perturbacións ionosféricas significativas e estruturas a menor escala movéndose na mesma dirección.

O que fai que este estudo sexa único é o uso dun instrumento de baixa latitude como o GMRT, que se sitúa máis preto do ecuador magnético terrestre. Os estudos anteriores centráronse principalmente nas perturbacións ionosféricas nas rexións de latitudes medias e altas. A excepcional sensibilidade do GMRT permitiu medicións precisas das variacións ionosféricas, superando as capacidades do GPS e dos instrumentos de radar.

Os resultados desta investigación mellorarán a nosa comprensión da ionosfera e contribuirán ao desenvolvemento de tecnoloxías máis precisas para a navegación e a comunicación. O GMRT demostrou ser unha ferramenta eficaz para estudar fenómenos ionosféricos, mostrando o seu potencial para novos avances neste campo de investigación.

Fontes:

– Geophysical Research Letters, unha revista revisada por pares

– Centro Nacional de Radioastrofísica

– Instituto Tata de Investigación Fundamental