Radiotelescopio xigante de ondas métricas usado para estudar as perturbacións na ionosfera terrestre

Os investigadores utilizaron o radiotelescopio xigante de ondas métricas (GMRT) para estudar as perturbacións na ionosfera terrestre por primeira vez. Anteriormente, as observacións da ionosfera facíanse mediante satélites. Ao mellorar a nosa comprensión da ionosfera, esta investigación pode mellorar a precisión dos servizos de posicionamento, navegación e cronometraxe, así como facilitar o estudo das radiogalaxias. O estudo, publicado na revista revisada por pares Geophysical Research Letters, foi dirixido por Sarvesh Mangala do Centro Nacional de Radio Astrofísica.

O equipo detectou con éxito perturbacións ionosféricas viaxeiras a mediana escala (TID) cun rango de 100 a 300 km e TID a pequena escala de aproximadamente 10 km utilizando o GMRT. Estas observacións realizáronse en frecuencias de 235 MHz e 610 MHz. O estudo revelou cambios inesperados na ionosfera durante as horas do amencer, perturbacións ionosféricas significativas e estruturas a menor escala que se movían na mesma dirección.

A sensibilidade "excepcional" do GMRT permitiu aos investigadores detectar e caracterizar os TID durante unha observación de nove horas realizada entre o 5 e o 6 de agosto de 2012. Este estudo é un dos primeiros en empregar eficazmente un instrumento de baixa latitude (situado máis preto do campo magnético da Terra). ecuador) para detectar cambios na densidade electrónica na ionosfera.

Os resultados desta investigación poderían mellorar o coñecemento e os modelos da ionosfera, levando a avances nas tecnoloxías e medicións máis precisas para fins de navegación e comunicación. O GMRT, aínda que non é unha sonda tradicional para estudar a ionosfera, demostrou ser moi eficaz para detectar diversos fenómenos ionosféricos.

O GMRT ofrece unha maior sensibilidade en comparación co GPS e os instrumentos de radar, permitindo medicións precisas das variacións ionosféricas. Este estudo demostrou o potencial do GMRT para abrir novas vías de investigación neste campo.

Fonte: The New Indian Express