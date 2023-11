Desvelando a atracción única: que fai diferente a Drosophila Sechellia?

Investigadores da Universidade de California, Riverside, fixeron un descubrimento innovador que explica a intrigante atracción entre unha especie de mosca específica, Drosophila sechellia, e unha froita rara que se atopa exclusivamente nas Seychelles. Este novo estudo, publicado en Cell Reports, ofrece unha nova perspectiva sobre os cambios evolutivos que permitiron a D. sechellia prosperar na froita tóxica noni (Morinda citrifolia) mentres que outras especies de Drosophila son repelidas.

Para comprender a preferencia única de D. sechellia pola froita noni, os investigadores centráronse no seu comportamento e fisioloxía. A diferenza doutras especies de Drosophila, D. sechellia desenvolveu unha habilidade sorprendente para tolerar as toxinas presentes nos ácidos graxos da froita noni. A través da súa investigación, os investigadores descubriron que estes ácidos graxos activan as neuronas do sabor amargo nas moscas ao mesmo tempo que inhiben as súas neuronas do sabor doce. Esta activación do amargor e a supresión da dozura é o que finalmente atrae a D. sechellia ao froito.

O que diferencia a D. sechellia doutras especies é a súa menor sensibilidade a certos ácidos graxos, o que debilita o sinal negativo xerado polas neuronas do sabor amargo. Ademais, estes ácidos graxos tamén inhiben a resposta do azucre, aínda que en menor grao en D. sechellia. Como resultado, D. sechellia non só consome o froito noni senón que tamén pon os seus ovos nel, obtendo unha vantaxe evolutiva significativa sobre os seus homólogos.

Un aspecto fascinante deste estudo é a comparación das respostas gustativas á froita noni entre tres especies de moscas estreitamente relacionadas. As diferenzas de sensibilidade gustativa observadas entre estas especies corresponden estreitamente coas súas preferencias dietéticas. Isto arroxa luz sobre a intrincada relación entre a variación do gusto e as opcións dietéticas nos organismos.

Ademais, esta investigación é prometedora para controlar as pragas agrícolas no futuro. Ao estudar os cambios xenéticos que permiten aos insectos adaptarse ás plantas hóspedes e desenvolver tolerancia ás toxinas das plantas, os científicos poden atopar métodos eficaces para xestionar pragas nocivas que ameazan a produtividade e a sustentabilidade agrícola. O modelo D. sechellia/noni, coa súa abundancia de ferramentas xenéticas, está demostrando ser un recurso valioso para comprender estas complexas relacións.

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. Por que Drosophila sechellia é a única mosca atraída pola froita noni nas Seychelles?

Drosophila sechellia é única entre as especies de moscas debido á súa capacidade para tolerar o froito tóxico noni, a diferenza doutras especies de Drosophila que son repelidas. A mosca evolucionou cambios no seu sistema sensorial do gusto que lle permiten preferir e consumir a froita noni.

2. En que se diferencian as preferencias gustativas de Drosophila sechellia doutras especies de moscas?

Drosophila sechellia presenta unha menor sensibilidade a certos ácidos graxos presentes na froita noni, debilitando o sinal negativo enviado polas neuronas do sabor amargo. Ademais, estes ácidos graxos suprimen a resposta do azucre na mosca, aínda que en menor medida en comparación con outras especies. Estas diferenzas na sensibilidade gustativa contribúen á preferencia de D. sechellia pola froita noni.

3. Por que é importante estudar o sistema gustativo de D. sechellia?

Aínda que o sistema olfativo das moscas foi moi estudado, comprender a súa función sensorial gustativa é igualmente crucial, xa que o comportamento alimentario está intimamente ligado ao gusto. Investigar como evoluciona o sistema nervioso nos insectos para adaptarse a diferentes plantas hóspedes proporciona información valiosa sobre as preferencias e adaptacións dietéticas.

4. Como poderían ser útiles os resultados desta investigación para controlar as pragas agrícolas?

Ao estudar os cambios xenéticos que permiten aos insectos adaptarse ás plantas hóspedes e desenvolver tolerancia ás toxinas das plantas, os científicos poden obter coñecementos valiosos para o control das pragas agrícolas. O modelo D. sechellia/noni, que ofrece unha serie de ferramentas xenéticas, podería axudar a comprender e potencialmente xestionar os comportamentos das pragas daniñas.