Científicos descobren o mecanismo químico dos nanodiamantes revestidos de sílice para a computación cuántica e o bioetiquetado

Investigadores da Universidade Estatal de San José (SJSU) descubriron o mecanismo de unión responsable da formación de cunchas uniformes de sílice nos nanodiamantes. O equipo utilizou poderosos raios X xerados pola fonte de luz de radiación de sincrotrón de Stanford (SSRL) no SLAC National Accelerator Laboratory para estudar os nanomateriais. Os resultados, publicados na revista ACS Nanoscience Au, proporcionan información crucial sobre a química implicada na creación de nanodiamantes revestidos de sílice.

Os nanodiamantes son diamantes sintéticos ultra-pequenos con propiedades notables. A pesar do seu pequeno tamaño, os nanodiamantes teñen redes de carbono perfectas e poden presentar respostas a campos magnéticos, campos eléctricos e luz a temperatura ambiente. Estas características únicas fan que os nanodiamantes sexan axeitados para diversas aplicacións, incluíndo a computación cuántica e o bioetiquetado das células.

Para mellorar a funcionalidade dos nanodiamantes, os investigadores pasaron a revestir as partículas de diamante con sílice. A sílice non só proporciona unha capa suave e protectora para os nanodiamantes, senón que tamén permite a modificación da superficie. Ao engadir etiquetas específicas ao revestimento de sílice, os científicos poden dirixir os nanodiamantes a células ou localizacións específicas. Este control sobre o movemento dos nanodiamantes ten importantes implicacións para aplicacións en biomedicina e biotecnoloxía.

Durante máis dunha década, os científicos estiveron desconcertados co mecanismo detrás da formación do revestimento de sílice nos nanodiamantes. Os investigadores da SJSU descubriron que os grupos químicos alcohólicos na superficie dos nanodiamantes xogan un papel crucial para facilitar o crecemento das cunchas de sílice. Descubriron que a introdución de hidróxido de amonio con etanol durante o proceso de revestimento leva á produción destes grupos alcohólicos.

Para examinar as superficies escondidas debaixo do revestimento de sílice, os investigadores da SJSU empregaron as instalacións de raios X de SSRL. Usaron un sensor de borde de transición, un termómetro supersensible, para detectar os cambios de temperatura e convertelos en enerxías de raios X. A través da espectroscopia de absorción de raios X (XAS), o equipo investigou as superficies dos nanodiamantes e mediron o grosor do revestimento de sílice a escala nanométrica. Os resultados demostraron a eficacia do XAS para estudar materiais mergullados como os nanodiamantes.

O coñecemento adquirido ao comprender o mecanismo de unión dos nanodiamantes revestidos de sílice abre novas vías para os investigadores. Abraham Wolcott, o investigador principal do estudo, planea explorar o uso doutros materiais, como óxidos de titanio e cinc, para recubrir nanodiamantes. Estes revestimentos alternativos poderían ampliar aínda máis as aplicacións dos nanodiamantes na detección cuántica e no etiquetado biolóxico.

Os resultados desta investigación proporcionan información valiosa sobre a química dos revestimentos de nanodiamante e ofrecen oportunidades para optimizar a capa de sílice e explorar outros materiais de revestimento. Cunha mellor comprensión do mecanismo químico detrás dos nanodiamantes revestidos de sílice, os investigadores poden seguir desbloqueando o potencial destes pequenos diamantes para aplicacións de computación cuántica e bioetiquetado.

fonte:

– Perla J. Sandoval et al, Quantum Diamonds at the Beach: Chemical Insights into Silica Growth on Nanoscale Diamond using Multimodal Characterization and Simulation, ACS Nanoscience Au (2023). DOI: 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033