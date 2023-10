Científicos descobren un burato negro xirando con chorros

Os científicos fixeron un descubrimento innovador ao atopar probas sólidas de que un buraco negro xira. Un equipo colaborativo de investigadores de China, Xapón, Italia e Estados Unidos observou un enorme buraco negro na Galaxia M87 que emitía chorros que mostraban un movemento de xiro similar ao dunha parte superior. Este achado baseouse na análise de datos de observación de dúas décadas dunha rede global de radiotelescopios, e os investigadores sinalaron que os chorros tardaron aproximadamente 11 anos en completar un ciclo completo.

Esta é a primeira vez que os científicos observan o xiro inclinado dun buraco negro. En 2019, compartiuse unha imaxe dun buraco negro supermasivo no centro da galaxia M87, que se atopa a 55 millóns de anos luz de distancia da Terra. Científicos do laboratorio de Zhejiang en China estudaron máis este burato negro en particular e notaron que o seu chorro parecía apuntar nunha dirección diferente en comparación coas observacións anteriores. Para investigar este fenómeno, recolléronse datos de polo menos dúas ducias de radiotelescopios en China, Xapón, Corea do Sur, Italia e Rusia entre 2000 e 2022.

Unha análise máis detallada dos datos revelou que o chorro tiña un balance periódico, recorrente aproximadamente cada 11 anos e cun ángulo de inclinación duns 10 graos. Para comprender mellor este proceso, os científicos realizaron análises teóricas e simulacións numéricas utilizando un superordenador no Observatorio Astronómico Nacional de Xapón. Descubriron que o eixe de rotación real do buraco negro non estaba perfectamente aliñado co eixe de rotación do seu anel. Como resultado, o tecido espazo-tempo foi arrastrado, facendo que os chorros se tambalearan, que é un fenómeno previsto inicialmente por Albert Einstein.

Este descubrimento ofrece unha oportunidade emocionante para que os científicos afonden na comprensión de como se forman os buracos negros supermasivos. Ao estudar o comportamento de xirar dos buracos negros, os investigadores esperan descubrir novas ideas e arroxar luz sobre os misterios do universo.

