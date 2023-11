Colisións de estrelas de neutróns: explorando o sorprendente poder de Kilonovae

By

Os científicos realizaron recentemente un estudo innovador que analiza as posibles ameazas que supón para a vida na Terra a colisión dunha estrela de neutróns, coñecida como kilonova. Aínda que estes eventos cósmicos están entre os máis explosivos e poderosos do universo, o seu impacto no noso planeta depende da súa proximidade. Neste estudo dirixido por Haille Perkins da Universidade de Illinois Urbana-Champaign, os investigadores descubriron que unha quilonova que se produce dentro de aproximadamente 36 anos luz da Terra podería desencadear radiación con potencial para causar un evento de nivel de extinción. Iso tradúcese nunha distancia asombrosa duns 212 billóns de millas, o que a converte nunha zona de perigo substancial.

Non obstante, a boa noticia é que as posibilidades dun evento tan catastrófico son incriblemente escasas. As quilonovas son extremadamente raras e difíciles de detectar debido á súa rápida aparición. Os científicos só conseguiron observar un usando o telescopio espacial James Webb, grazas ás súas avanzadas capacidades. Estes fenómenos celestes xorden cando dúas estrelas de neutróns en órbita chocan en espiral e colisionan, provocando posteriormente explosións 10,000 veces máis brillantes que unha supernova, liberando inmensas cantidades de enerxía en só medio segundo.

A explosión inicial xera unha intensa explosión de raios gamma que dura só uns segundos. Aínda que ser atrapado nesta radiación resultaría rapidamente fatal, a probabilidade é baixa debido á estreita direccionalidade da explosión cara ao exterior desde o centro da colisión. As Kilonovae tamén producen un resplandor de emisións de raios X nas partículas e po circundantes, o que podería representar unha ameaza se nos atopamos a 16.3 anos luz do evento. Non obstante, a consecuencia máis preocupante serían os raios cósmicos desatados en todas as direccións a partir da explosión. Se estes chegan á Terra, eliminarían a nosa capa protectora de ozono, deixándonos vulnerables aos raios ultravioleta nocivos durante miles de anos.

Afortunadamente, a rareza das quilonovas significa que é máis probable que nos enfrontemos a outros perigos, como impactos de asteroides, erupcións solares ou explosións de supernovas, que teñen unha maior probabilidade de ser prexudiciais para a vida no noso planeta. Entón, aínda que estas colisións de estrelas de neutróns son realmente eventos cativantes e alucinantes, o seu potencial para ameazar á humanidade segue sendo mínimo.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Que é unha kilonova?

Unha kilonova é un evento cósmico que ocorre cando dúas estrelas de neutróns que orbitan en espiral xuntas e chocan, resultando nunha poderosa explosión acompañada de intensas liberacións de enerxía.

Que preto ten que estar unha quilonova da Terra para representar unha ameaza?

Segundo investigacións recentes, unha kilonova debería producirse dentro de aproximadamente 36 anos luz da Terra para potencialmente causar un evento de nivel de extinción.

Cales son os perigos potenciais asociados ás kilonovae?

Os perigos inclúen a explosión inicial de raios gamma, que podería resultar fatal se se expón, así como as emisións de raios X nas partículas e po circundantes, que poderían ser prexudiciais se o evento ocorre a 16.3 anos luz do noso planeta. Non obstante, a ameaza máis importante son os raios cósmicos que eliminarían a nosa capa de ozono, deixándonos expostos á radiación ultravioleta nociva durante un período prolongado.

¿Son comúns as quilonovas?

Non, as quilonovas son incriblemente raras e difíciles de detectar debido á súa natureza fugaz. Os científicos só recentemente puideron observar un usando o telescopio espacial James Webb.

Que outros perigos teñen máis probabilidades de afectar á Terra?

Outros perigos que presentan unha maior probabilidade de afectar á vida na Terra inclúen impactos de asteroides, erupcións solares e explosións de supernovas. Estes eventos son máis comúns en comparación coas kilonovae.