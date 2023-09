Esferoides de pedra elaborados por antigos antepasados ​​humanos, segundo o estudo

Os científicos analizaron artefactos de pedra que datan de 1.4 millóns de anos para descubrir que os nosos primeiros antepasados ​​humanos elaboraron intencionadamente case 600 esferoides de pedra. Estas pedras en forma de bola, ou "esferoides", atopáronse en sitios prehistóricos de todo o mundo. Durante décadas, os arqueólogos debateron se estas pedras tiñan forma intencionada ou eran subprodutos accidentais da fabricación de ferramentas. O estudo recente, publicado na Royal Society Open Science, utilizou un software de análise 3D de vangarda para medir ángulos de superficie, determinar os niveis de curvatura da superficie e identificar o centro de masa destes obxectos.

A análise de 150 esferoides de pedra caliza do antigo xacemento de 'Ubeidiya', no norte de Israel, mostrou que os nosos primeiros antepasados ​​tiñan a capacidade de conceptualizar unha esfera nas súas mentes e dar forma deliberada ás pedras para que coincidan. As pedras presentaban superficies rugosas compatibles coa artesanía e aproximaban formas esféricas case perfectas. Este nivel de precisión suxire que os primeiros homínidos posuían notables habilidades de planificación e destreza. O propósito destes esferoides aínda non está claro, pero poden ter servido como proxectís ou ter algún simbolismo artístico.

Os descubrimentos do estudo ofrecen información valiosa sobre os procesos cognitivos e as habilidades artesanales dos artesáns antigos. Ao aplicar este método de análise 3D a artefactos aínda máis antigos, como os que datan de hai 2 millóns de anos, os investigadores poderían explorar aínda máis do que eran capaces os nosos antepasados. A conformación intencional destes esferoides podería representar a evidencia máis antiga de que os homínidos impoñan unha xeometría simétrica nas súas ferramentas. Comprender a creación intencional destes esferoides de pedra proporciona unha comprensión máis profunda das complexas habilidades cognitivas dos primeiros homínidos e as súas inclinacións artísticas.

Fonte: Royal Society Open Science, Museo Nacional de Historia Natural de París