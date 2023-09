Científicos cultivan riles humanizados dentro de embrións de porco

By

Os científicos cultivaron con éxito riles que conteñen principalmente células humanas dentro de embrións de porco, un desenvolvemento significativo no campo do transplante de órganos. A innovadora técnica consiste en modificar a composición xenética dos embrións de porco e inxectar células humanas que se converten en riles nos animais. Este logro supón a primeira vez que os científicos cultivan con éxito un órgano humanizado completamente formado dentro doutra especie.

No estudo, os embrións implantados comezaron a desenvolver riles compostos predominantemente por células humanas, que presentaban unha estrutura normal despois de 28 días de desenvolvemento. Os investigadores pasaron cinco anos modificando xeneticamente os porcos para crear un ambiente onde as células humanas puidesen prosperar mentres se enfrontaban á mínima competencia das células do porco.

Os riles son os órganos que se transplantan con maior frecuencia, cun número importante de individuos agardando transplantes en todo o mundo. O obxectivo desta investigación é desenvolver tecnoloxías que permitan a creación de órganos utilizando as propias células do paciente, reducindo así o risco de rexeitamento de órganos. Aínda que o proceso é complexo e pode tardar varios anos en perfeccionarse, os científicos confían en que este avance poida levar á xeración de órganos humanos maduros para o transplante.

O equipo tamén está a traballar para facer crecer outros órganos humanos, como o corazón e o páncreas, dentro dos embrións de porco. Esta investigación representa un novo enfoque para a bioenxeñaría de órganos, utilizando porcos como incubadoras para o cultivo e o crecemento de órganos humanos.

Estudos anteriores crearon con éxito quimeras humano-porco, organismos que conteñen ADN de ambas especies. Non obstante, o último estudo é significativo debido á exitosa xeración dun ril humanizado. A investigación foi anunciada como un paso pioneiro na bioenxeñaría de órganos e foi descrita como alentadora e importante polos expertos na materia.

Fontes:

- Cell Stem Cell (publicación do estudo)

– Dusko Ilic, profesor de ciencias de células nai no King's College de Londres

– Jun Wu, profesor asociado do Centro Médico Southwestern da Universidade de Texas

– Mary Garry, bióloga celular do Lillehei Heart Institute da Universidade de Minnesota