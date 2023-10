Científicos descobren que a actividade tectónica causa o terremoto máis grande de Marte

O módulo de aterraxe InSight da NASA detectou un terremoto de magnitude 4.7 en Marte, que é o maior terremoto xamais rexistrado no planeta. As teorías anteriores suxerían que os impactos de meteoritos causaron estes "terremotos", pero a ausencia dun cráter de impacto levou aos científicos a concluír que o terremoto foi causado pola actividade tectónica no interior de Marte. Este achado proporciona unha comprensión máis profunda dos procesos xeolóxicos do planeta.

O descubrimento desafía a idea de que Marte está xeoloxicamente inactivo. Mentres que os terremotos da Terra xéranse polo movemento das placas tectónicas, Marte ten unha única placa sólida e aínda quedan fallas activas no planeta. Marte vaise encollendo e arrefríando gradualmente, o que crea movemento dentro da codia, producindo terremotos.

Determinouse que o epicentro do terremoto estaba na rexión de Al-Qahira Vallis, no hemisferio sur de Marte. Liberou máis enerxía que todos os outros terremotos detectados por InSight xuntos. Inicialmente, a firma sísmica do terremoto semellaba á de dous impactos de meteoritos anteriores detectados polo módulo de aterraxe. Non obstante, unha análise máis profunda e unha busca de características da superficie descartaron un impacto como causa.

Este descubrimento ten importantes implicacións para futuras misións a Marte. Comprender a actividade sísmica marciana é crucial para a exploración humana do planeta. Aínda que este terremoto en particular non tería efectos catastróficos na Terra, destaca a necesidade de estudar e planificar os posibles riscos sísmicos ao enviar humanos a Marte.

Este achado tamén contribúe a desentrañar a historia xeolóxica e a evolución de Marte. Cunha mellor comprensión da actividade sísmica do planeta, os científicos poden obter información sobre a súa estrutura interior e como se transformou co paso do tempo.

Fontes:

– Cartas de investigación xeofísica

– Misión InSight da NASA