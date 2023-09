Os astrónomos descobren un sistema estelar raro en órbita

By

Un equipo de astrónomos que utiliza a instalación do Very Large Telescope en Chile fixo un descubrimento intrigante no espazo profundo. Captaron unha imaxe dun sistema estelar coñecido como HIP 81208, que ten unha estrela central masiva orbitada por unha anana marrón, unha "estrela fallida" máis pequena. Ademais disto, os científicos identificaron un planeta que orbita unha pequena estrela que se atopa moito máis lonxe da estrela central. O planeta, chamado "HIP 81208 Cb", ten aproximadamente 15 veces a masa de Xúpiter.

Segundo o Observatorio Europeo Austral, que é unha organización científica colaborativa de nacións europeas, o descubrimento de HIP 81208 Cb converte o sistema estelar nun sistema cuádruple xerárquico, con dúas estrelas e dous corpos celestes máis pequenos orbitando cada un. O planeta recén atopado está situado na fronteira entre os planetas e as ananas marróns, que non son o suficientemente masivas e quentes como para sufrir a fusión nuclear.

Normalmente, os astrónomos confían en técnicas como o método de tránsito para detectar e estudar exoplanetas. Porén, o Very Large Telescope, cos seus grandes espellos, é capaz de captar imaxes directas destes mundos afastados. O Telescopio Espacial James Webb, o observatorio espacial máis poderoso da humanidade, tamén xoga un papel crucial no estudo das atmosferas dos exoplanetas e proporciona información sobre estes mundos distantes.

Aínda que se sabe pouco sobre HIP 81208 Cb neste momento, o descubrimento engádese á nosa comprensión dos exoplanetas e as súas variadas características. É posible que algúns destes planetas distantes poidan albergar condicións adecuadas para a vida extraterrestre, aínda que ata agora non se atoparon evidencias concretas.

En xeral, este descubrimento destaca a complexidade e diversidade dos sistemas estelares no universo, ampliando o noso coñecemento dos corpos celestes que existen máis aló do noso propio sistema solar.

Fontes:

– Observatorio Europeo Austral: ESO

- NASA