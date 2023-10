Fundamentos de átomos, moléculas e materia

Os átomos son os bloques fundamentais da materia. Están formados por un núcleo, que contén protóns cargados positivamente e neutróns sen carga, orbitados por electróns cargados negativamente. Cando dous ou máis átomos se unen nunha proporción e estrutura fixas, forman unha substancia química coñecida como molécula. Por exemplo, a auga (H2O) é unha molécula composta por dous átomos de hidróxeno unidos a un átomo de osíxeno.

A materia refírese a calquera cousa que ocupa espazo e ten masa. Pode existir en diferentes estados, como sólido, líquido ou gas. Os sólidos, como os cristais, teñen unha estrutura organizada cunha disposición simétrica de átomos ou moléculas. Os líquidos, como a auga ou o aceite, flúen libremente pero manteñen un volume constante. Os gases, pola súa banda, non teñen forma nin volume fixos e están compostos por moléculas individuais que se moven libremente.

A atmosfera é a envoltura de gases que rodea a Terra ou outros corpos celestes. As nubes, que consisten en gotas de auga ou partículas de xeo, son masas de partículas aerotransportadas que viaxan no alto da atmosfera terrestre impulsadas polo vento. Os cometas son obxectos celestes formados por un núcleo de xeo e po. Cando un cometa pasa preto do sol, a calor fai que o xeo se vaporice, creando unha cola visible.

Os órganos son varias partes dun organismo que realizan funcións específicas. Por exemplo, o ovario é un órgano responsable da produción de óvulos e o cerebro é un órgano que procesa os sinais nerviosos. As proteínas, compostas por longas cadeas de aminoácidos, son moléculas esenciais que forman a base das células vivas, músculos e tecidos. Xogan un papel crucial en diversos procesos biolóxicos.

No mundo da química, os sales son compostos formados pola combinación dun ácido cunha base, que se atopan moitas veces no océano como sal mariño. O superenfriamento refírese ao proceso de arrefriamento dun líquido ou gas por debaixo do seu punto de conxelación sen que se solidifique. É un exemplo de como a materia pode existir en diferentes estados, demostrando as fascinantes propiedades dos átomos e das moléculas.

Fontes:

- atmosfera: a envoltura de gases que rodea a Terra, outro planeta ou unha lúa

- átomo: Unidade básica dun elemento químico

- químico: substancia formada por dous ou máis átomos que se unen nunha proporción e estrutura fixas

- nube: penacho de moléculas ou partículas, como gotas de auga, que se moven baixo a acción dunha forza externa.

- cometa: obxecto celeste formado por un núcleo de xeo e po

- cristal: sólido que consiste nunha disposición simétrica, ordenada e tridimensional de átomos ou moléculas.

- líquido: material que flúe libremente pero mantén un volume constante

- materia: Algo que ocupa espazo e ten masa

- Molécula: Un grupo de átomos eléctricamente neutro que representa a menor cantidade posible dun composto químico

- Órgano: Varias partes dun organismo que realizan unha ou varias funcións particulares

- Proteína: composto formado por unha ou máis cadeas longas de aminoácidos

- sal: Composto que se obtén combinando un ácido cunha base

- mar: océano ou rexión que forma parte dun océano

- sólido: de forma firme e estable; non líquido nin gasoso

- supercool: un adxectivo para un líquido ou un gas que foi arrefriado lentamente ata por debaixo do seu punto de conxelación sen que se converta nun sólido

- supercooled: Adxectivo para algún líquido ou gas que foi arrefriado por debaixo do seu punto de conxelación sen que se converta nun sólido