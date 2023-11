Os científicos descobren os posibles retos para a recuperación da capa de ozono

Nun estudo recente publicado en Nature Communications, os científicos poñen en dúbida a idea amplamente aceptada de que a capa de ozono se está a recuperar. Ao contrario das avaliacións anteriores, estes achados suxiren que non só o burato de ozono non se pecha, senón que en realidade pode estar en expansión.

O Protocolo de Montreal, un acordo internacional adoptado en 1987, eliminou con éxito o uso de máis de 100 produtos químicos que agotan a capa de ozono, incluídos os clorofluorocarbonos (CFC) que se atopan habitualmente en aerosois, disolventes e refrixerantes. Esta prohibición foi aclamada como un paso significativo para a curación da capa de ozono.

Non obstante, investigadores de Nova Zelanda descubriron que os niveis de ozono no núcleo do buraco de ozono antártico diminuíron un 26% desde 2004 durante a primavera. Isto indica que o burato non só mantivo un tamaño grande senón que tamén se afondou, o que provocou unha diminución dos niveis de ozono.

O estudo atribúe estes achados alarmantes aos cambios no vórtice polar antártico, a unha gran masa de aire frío arremolinada e a baixa presión sobre o Polo Sur. Os autores do estudo non afondaron máis nas causas concretas destes cambios; con todo, recoñeceron que varios factores, incluíndo a contaminación polo quecemento do planeta, as partículas no aire de incendios forestais e volcáns e as alteracións do ciclo solar, poderían contribuír ao esgotamento do ozono.

Hannah Kessenich, estudante de doutoramento da Universidade de Otago e autora principal do estudo, fixo fincapé na conexión entre a dinámica atmosférica e a persistencia do buraco de ozono antártico, afirmando: "Entón, aínda que o Protocolo de Montreal tivo indiscutiblemente éxito na redución de CFCs máis. tempo e previndo catástrofes ambientais, os recentes buratos de ozono antárticos persistentes parecen estar intimamente ligados aos cambios na dinámica atmosférica".

FAQ

¿Está recuperando a capa de ozono?

Os resultados dun estudo recente publicado en Nature Communications desafían a idea de que a capa de ozono se está a recuperar. O estudo suxire que o buraco de ozono pode non estar pechando e incluso podería estar en expansión.

Que causou o esgotamento da capa de ozono?

O esgotamento da capa de ozono atribúese principalmente ao uso de produtos químicos que agotan a capa de ozono, como os clorofluorocarbonos (CFC), que se usaban habitualmente en aerosois, disolventes e refrixerantes. A prohibición destes produtos químicos baixo o Protocolo de Montreal foi eficaz para reducir os seus niveis e axudar á recuperación da capa de ozono.

Que factores contribúen ao esgotamento do ozono?

O esgotamento do ozono pode verse influenciado por varios factores, incluíndo a contaminación polo quentamento do planeta, as partículas no aire de incendios forestais e volcáns e os cambios no ciclo solar. Estes factores poden afectar a dinámica da capa de ozono e contribuír ao seu esgotamento.

Cal é o papel do vórtice polar antártico?

O vórtice polar antártico é unha gran masa arremolinada de baixa presión e aire moi frío sobre o Polo Sur. Os cambios neste fenómeno atmosférico, como a súa forza e temperatura, poden afectar ás concentracións de ozono e contribuír á persistencia do burato de ozono.

Cal é a importancia dos resultados do estudo?

Os resultados do estudo destacan os posibles retos para a recuperación da capa de ozono. Indican que a pesar dos esforzos para reducir os produtos químicos que agotan a capa de ozono, o buraco de ozono antártico non mostrou signos significativos de mellora e mesmo pode estar empeorando. Necesítanse máis investigacións para comprender a complexa dinámica que contribúe á persistencia do buraco de ozono.