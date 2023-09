O estudo do filamento de actina revela unha porta traseira molecular para a liberación de fosfato

Os investigadores do Instituto Max Planck de Fisioloxía Molecular e do Instituto Max Planck de Biofísica fixeron avances significativos na comprensión do mecanismo de liberación de fosfato dos filamentos de actina. Os filamentos de actina son fibras proteicas esenciais nas células que regulan varias funcións celulares, incluíndo o movemento celular. A liberación de fosfato dos filamentos de actina inicia o proceso de desmontaxe, que é fundamental para o movemento celular, pero os detalles deste proceso eludiron durante moito tempo aos científicos.

Usando microscopía electrónica crioxénica (crio-EM) e simulacións de dinámica molecular, os científicos identificaron unha rexión na actina que funciona como unha "porta traseira molecular" pola que saia o fosfato. Tamén descubriron que unha porta traseira distorsionada permite unha liberación máis rápida de fosfato nun mutante de actina asociado á miopatía da nemalina, unha enfermidade muscular grave.

Os filamentos de actina polimerízanse a partir de proteínas de actina individuais e forman parte do citoesqueleto da célula. A liberación de fosfato do núcleo do filamento indica á célula que o filamento ten a idade suficiente para ser desmontado. A investigación previa do grupo do Instituto Max Planck de Fisioloxía Molecular levou a publicacións innovadoras no campo da actina, que sentaron as bases deste estudo.

Os investigadores determinaron estruturas crio-EM de alta resolución dos filamentos de actina en diferentes estados e non atoparon ningunha abertura ou porta na actina pola que puidese escapar o fosfato. Isto levounos a hipotetizar a existencia dunha porta traseira momentánea que se abre para liberar fosfato e que logo se pecha de novo rapidamente.

A través dun enfoque multidisciplinar que inclúe crio-EM, simulacións de dinámica molecular e análise mutacional, os investigadores puideron determinar os mecanismos moleculares da liberación de fosfato tanto do extremo do filamento como do núcleo do filamento. Descubriron que a porta traseira permanece predominantemente pechada despois da escisión do fosfato antes de abrirse brevemente para permitir que o fosfato saia.

O mutante de actina analizado neste estudo, chamado N111S, está asociado á miopatía nemalínica e presenta unha porta traseira aberta, o que resulta nunha liberación máis rápida de fosfato. Os investigadores suxiren que esta liberación ultrarrápida pode contribuír á fisiopatoloxía da enfermidade.

O estudo abre a porta a máis investigacións sobre o ciclo dinámico de ensamblaxe de actina en células e enfermidades relacionadas coa organización defectuosa da actina. As investigacións futuras terán como obxectivo descubrir como se controla a liberación de fosfato dentro da célula e o papel das proteínas que se unen á actina neste proceso. Ademais, o estudo abre o camiño para explorar outras mutacións de actina relacionadas coa enfermidade, que poden levar ao desenvolvemento de novas estratexias terapéuticas.

Fonte: Sociedade Max Planck